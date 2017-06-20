足球场活动延至凌晨 檀香寺老人睡眠受干扰 北马新闻

（槟城19日讯）邻近小型足球场踢球活动延至凌晨2时，干扰檀香寺老人院内老人及师父的睡眠，该寺对此作出投诉，希望当局关注！

周遭围绕著檀香寺、兴都庙、锡克庙及基督教堂中的小型足球场，原本属于宗教地，较后让路给州政府建成小型足球场。

陈颖春：承受严重噪音

檀香寺顾问拿督陈颖春周一召开记者会指出，该足球场活动几乎每天到凌晨2时，寺内的老人几乎每晚都必须承受严重噪音。

他提及，有关问题已经困扰附近居民近2年，该寺内共有30名老人及10名师父，所有师父需在清晨5时起身做早课，每晚凌晨2时入睡，对他们造成很大的影响。

“这段期间我们通过了多项管道，甚至寻求当地国会议员、州议员等协助但不果。”

冀州政府管制活动时间

他希望州政府能够管制足球场的活动时间，即晚上10时后需停止所有活动，长期解决方案为需搬迁到合适的地点。

他指出，开斋节将至，前来踢球的青少年在活动结束后都会在球场燃放爆竹，该寺周日已针对此事报案。出席记者会的包括檀香寺副会长黄永华、财政符气仁等。