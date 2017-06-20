米粮控制组巡查怡米厂 沒发现制造塑料米机器 国内新闻

（怡保19日讯）针对网络流传白米掺杂塑料米的传闻，农业及农基工业部霹雳州米粮控制组特巡查该品牌位于怡保的白米分销及包装厂，初步检查结果显示，并未发现任何机器制造塑料假米。

霹雳米粮控制组主任阿都拉欣指出，有关红毛丹品牌SST5%白米掺杂塑料米的传闻，该组因此特连同霹雳州贸消局官员，周一下午拉队往此品牌位于怡保打昔的分销及包装厂展开检查。

他与官员在现场以4招，包括现场烹煮、用碘酒测试、搓成饭团和火烧测试从工厂抽取的白米样本，初步测验结果证实无塑料假米。

他指出，碘酒测试的方式，是可以即时从碘酒的颜色分辨出白米真伪，因为真正的白米有淀粉质，碘酒颜色会转为深蓝色，若是塑料假米会呈粽色，同时，因为淀粉质会使到米饭充满粘性，所以可以搓成饭团后并不会散开。

他续说，至于用火烧白米的测试，若是塑料假米遇火后将会燃烧且发出塑料的味道，因此，现场抽取的样本并没有发现任何塑料成分。

他表示，在现场巡查可见，该工厂只有包装和清洗米粒的机器，并没有任何制造塑料假米的机器，因此初步检查可以解开网传的该品牌塑料假米并不属实，但更详细的化学报告有待白米样本送往大马化学局检验后才由农业及农基工业部作出发布。

他也说，执法人员今天从该工厂抽取了多个样本，包括退货的白米样本也会一同送往检验。

另一方面，王永利实业控股有限公司董事经理王光祖表示，在6月12日发现网上流传红毛丹品牌SST5%白米掺杂塑料米的视频后，该公司就于隔日向警方报案，当顾客有疑虑时，更会派员工上门示范，检验白米真伪。