家事曝光影响国誉 李显龙致歉 （视频） 国际新闻

（新加坡19日讯）新加坡总理李显龙于周一傍晚针对欧思路38号的房产风波，已对此间民众造成困扰一事，发表声明向全体国民道歉。

李显龙在声明中表示，过去一周，其家事备受关注，与弟妹的纠纷不断曝光，对民众造成困扰。这可能损害了国家的声誉，打击国人对政府的信心，并对此深感内疚。身为总理，他就此向国人道歉。

声明说：“这些日子以来，我与弟妹争执不休。如果我们的父母还健在，必定十分伤心。身为李家的长子，我也感到难过。”

李显龙在声明中指出，他曾经想方设法，尽力避免今天的局面。先父在遗嘱中，把他的房产平分给3个子女，当中就将欧思礼路38号的房产留给他，相信这引起了弟妹的不满。他尝试私下化解他们的不满。

他建议将房产拥有权转移给妹妹，只要求象征性一元的转移费。不幸的是，他们并不接受其建议。之后，他就按合理的市价将房产卖给弟弟，并且已将所得全数捐作慈善。

李显龙原本希望这能平息他们的不满，使到他们不必继续争执下去，因为随着权益的转移，他不再拥有这所房产，也不参与政府对它的任何决定。不料，其弟妹却选择公开这个事件，并且作出各种严重的指责。例如，他们指责他利用职权影响由张志贤副总理领导的部长级委员会。这种种指责涉及的不仅是家事私事，还包括总理职权的使用和政府的威信。

他很想把这一切搁置一旁，往前看，终止这场纠纷在民间所造成的干扰。可是，这些指责是毫无根据的，政府不能置之不理。我们应该公开的处理，作出回应。

国会在7月3日复会时，他将以新加坡总理的身份发表一份声明，回应种种指责。人民行动党将解除党鞭，让全体议员自由提问和发言。

他吁请议员，包括非行动党议员，仔细研究相关的争议，在国会毫不保留地向他和他的部长提问。

他希望这个彻底和公开的辩论和问责，能够消除事件所带来的疑问，并且加强公众对体制和政府系统的信心。

他也向全体国民保证，他绝对不会让这起事件影响他和内阁部长处理国家要务的能力。新加坡正面对严峻的经济挑战和恐怖袭击的威胁，政府必须全心全力处理这些更为重要的问题。

李显龙最后在声明中重申：“身为人民的公仆，我们誓言永远维护我们的体制和政府的信誉，严守治国原则，务必做到公私分明。我们决心弥补这起事件对新加坡所造成的损害。一如既往，我们将继续竭尽所能为国家为人民服务。”