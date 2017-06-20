马里度假村遇恐袭 枪声爆炸四起23死伤 国际新闻

（卢森堡19日综合电）非洲国家马里一个受西方游客欢迎的度假村遇袭，枪声及爆炸声四起，马里及法国驻当地军队已派人到场。联合国一个特派团的官员称事件是恐袭，有人伤亡，亦有人质被挟持，当地官员称9人死亡，14人受伤，包括1中国人。有军人指枪手可能为伊斯兰教武装分子，而且多达3至4人行动，其后表示4名施袭者已被杀。

马里政府发言人表示，首都巴马科东部一个城市，名为Le Campement的酒店遭到枪手攻击。有参与行动的军人受访时表示:“行动仍然持续，估计有3至4名枪手。”一名住在案发现场附近的居民表示：“我听到营里有枪声传出，然后有人从中跑出来。我知道那是恐怖袭击。”

暂未有组织承认责任，有数名获救人士表示，施袭者在下午3时40分驾摩托车进入度假村，施袭前曾经高呼“真主伟大”。马里官员称，伤者中包括马里人及外国人。

马里保安部门发言人表示，枪手绑架了数十人作人质，军方至少救回其中36人，但未知有几少人仍被枪手胁持。该发言人同时指，首名死者为法国籍的加蓬裔人，目前仍在核实其他受害人的国籍。

马里位处非洲西部，曾是法国殖民地，在2012年出现军方叛乱，局势便开始变得动荡，伊斯兰教极端分子控制马里北部地区，促使以法国为首的多国联军于2013年初介入。纵使武装分子其后被驱离，但伊教极端组织仍继续在马里发动袭击。巴马科一间酒店在2015年也曾遇袭，枪手闯入酒店挟持职员及住客，最终造成至少20人死亡。美国国务院曾在本月10日警告，巴马科可能会发生针对西方国家的袭击。