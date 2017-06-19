MBI领导人传被扣押 北马新闻

（吉打19日讯）传MBI集团领导人遭扣押！

坊间盛传，MBI领导人于周一早上遭执法单位扣押。据悉，来自武吉阿曼商业罪案调查组、国家银行及贸消部的官员周一早上前往MBI位于居林一项物业发展计划所在地，将其扣押。

据了解，执法单位较后到其住家搜查，并在下午结束行动后押扣他离开。消息指，他全程非常配合执法单位的搜查工作。

【新闻背景】

MBI曾赞助居林许多神庙建筑基金，也在居林推行房屋发展计划。

国家银行于5月22日将MBI International Sdn Bhd及MFace International Sdn Bhd列入商业投资警示名单。

5月29日，国家银行、大马公司委员会及贸消部3单位周一中午12时许突击检查MBI集团旗下的槟城M Mall商场管理层,调查一整天后带走一大批文件，当时并未扣查任何相关人士。

贸消部较后促请MBI集团在接受调查期间，停止所有的营运，以免影响调查工作。

虽然MBI及Mface国际有限公司被列入金融消费者警示名单内后引起全马关注，但至今并没引起该公司会员激烈讨论，反之较多都抱持观望态度。

据了解，MBI及Mface公司会员共有450万人，遍及全球。