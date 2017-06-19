【健康提醒】调整呼吸可增强肾功能

很多人知道深呼吸能提高肺活量，但是深呼吸不仅仅和肺有关联，而且还和肾有关。

有阻塞性肺病的人不适合做深呼吸，如果有其他疾病可以在医生的建议下做深呼吸。很多人由于肾功能不好导致肾不纳气，就要适当补肾，从根本上增强肾功能。

对于慢性支气管炎、慢性支气管哮喘、肺气肿的病人，因为平时吸入之气减少，呼出的多，时间长就会伤到肾气，经常做深呼吸锻炼，对于改善肺部功能也有一定好处。

做深呼吸时要选择空气清新的环境，不要太早(如早上8时以前)，也不要在寒冷的环境下做。每天做6次左右，每次6分钟，正常每分钟呼吸16次，一般做深呼吸时每分钟8次为好。如果平时能坚持有意识的做做深呼吸，还能增加脑供氧量，解除疲劳。

中医认为，肾和呼吸之间有着密切的联系。中医里有个说法是：“肺主气，肾主纳气”。这句话的意思是说“肺”主管人的呼吸，而从肺吸入的气，要下沉到肾脏，被肾所吸纳。所以，肾气足的人肺气才能充足，肾气衰弱的老人，肺气不足，所以一般都呼吸短促。同时，经常深呼吸，又可以促进肾的吸纳功能，从而达到养肾的作用。所谓肾乃人先天之本，一旦养好了肾，也就能达到延缓衰老的目的了。