鼻咽癌 6大信号要警惕 元气｜活力

上个月尾韩媒披露了韩国影视男星金宇彬罹患鼻咽癌的消息，令粉丝们唏嘘不已。在头颈部肿瘤中，鼻咽癌占第一位。

据广州复大肿瘤医院头颈肿瘤中心首席专家曾宗渊教授表示，鼻咽癌发生部位较隐蔽，又与眼、耳、鼻、咽喉和脑神经等相邻，早期症状不明显或多变，像鼻塞、耳鸣、涕血或头痛等症状并不是鼻咽癌病人所特有的，其他诸如耳鼻喉科的非癌疾病也常会出现。

曾教授指出，虽然鼻咽癌早期症状不明显，但对于一些相关症状予以重视，及时检查，还是能及早发现鼻咽癌的。他提醒，若持续两周以上出现下列症状，应及早到医院检，明确病因。

[1]回吸性涕血

不少鼻咽癌患者有此症状，多数人是在清晨洗簌过程中，用力回吸鼻咽分泌物吐出时，出现带血现象。不过，涕中有血丝容易被忽视，常常认为这种现象是热气，喝点凉茶就能解决，以致耽误治疗。

[2]鼻塞

癌灶堵塞鼻后孔或侵入后鼻腔可引起鼻塞，多为一侧持续性的鼻塞。

[3]耳鸣、耳闷

鼻咽和耳朵之间有一条管腔相连，这条管称为“咽鼓管”。当鼻咽部肿瘤浸润、压迫到咽鼓管时，可出现耳堵塞感、耳鸣甚至听力下降。

[4]持续头痛

部分鼻咽癌患者以头痛为初发症状，常表现为持续性偏于一侧的头痛，一般认为是鼻咽肿瘤侵犯、破坏颅底骨质或压迫神经、血管所致。

[5]眼部症状

由于支配眼活动的神经多从鼻咽部前上方经过，当病灶压迫或侵犯这些神经时，可造成复视(重影)、眼球活动受限等。

[6]颈部淋巴结肿大

颈部包块是鼻咽癌患者常见的症状，出现无痛性颈部(尤其是下颌骨下方)淋巴结肿大，经消炎治疗后消退不明显或逐渐增大，应高度警惕。

曾宗渊教授建议，普通人群每年体检都应检查鼻咽部和颈部的淋巴触诊。

高危人群宜每年定期做防癌体检，体检时除了检查鼻咽部和颈部，还应做EB病毒抗体检查，它与鼻咽癌的发病有密切关系。若鼻咽或颈部发现可疑病灶，应进行鼻咽纤维镜以及头颈部核磁共振等影像学检查。