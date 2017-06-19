北海人有眼福了！ 小黄人陪您庆开斋 北马新闻

（槟城19日讯）配合开斋节到来，槟州政府将把小黄人（Minion）带到北海峇眼赖拿督哈芝阿末巴达威礼堂的操场，让民众免费观赏！

槟州首席部长林冠英周日出席甘榜马来由乡委会举办的开斋晚宴时，透露这项好消息。他说，现今经济不景气，因此州政府将在开斋节之际，同时配合电影《神偷奶爸3》上映，举办免费入场的小黄人模型展览，希望为小朋友们带来欢乐和喜悦。不过，当记者询及进一步详情时，他表示日后再公布。

槟州政府于这两年分别举办了国际巴迪熊和变形金刚的模型展览，吸引不少人潮到旧关仔角，相信这次的小黄人模型展览也将带旺该地方。另一方面，林冠英指出，数日前，大马富商刘特佐被指挪用一马公司的基金，购买价值超过450万令吉的钻石送给澳洲籍名模。他说首次听闻钻石有颜色之分，一直以来都以为钻石是白色的，而刘特佐购买的粉红色钻石，正是最昂贵的钻石。他自嘲没资格对这起事件加以评论，因为对钻石真的不了解。

蓝卡巴：州政府全力助纳文家属

武吉牛汝莪区国会议员蓝卡巴在会上致词时表示，针对印裔少年纳文疑遭同学霸凌而不幸离世一事，槟州政府将全力协助其家属讨回公道。他认为，这样的事件不应再发生，无论如何，这起事件与政治无关，而是人性问题，因此众人必须一起面对和解决。

亚依淡区州议员黄汉伟在会上移交2000令吉予槟州盲人协会、1500令吉予甘榜马来由伊斯兰福利协会、1000令吉抚恤金予20名逝世乐龄人士家属，及赠送200个礼篮予该区居民。出席者包括甘榜马来由乡委会主席哈里分、已故行动党前主席加巴星遗孀古蜜柯、晚宴赞助人吉妮等。