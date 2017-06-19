罹患先天性侏儒症 郭家三姐妹获赠电动轮椅 北马新闻

（槟城19日讯）垄尾区州议员杨顺兴赠送电动轮椅给罹患先天性侏儒症的郭家三姐妹，吁请商家或非营利团体给机会三姐妹工作。

杨顺兴吁给机会三姐妹工作

居住在湖内丽山美组屋的郭佩盈（22岁）、郭佩芳（21岁）及郭佩婷（17岁）三姐妹，她们都在六、七岁开始停止发育，走路歪歪斜斜，经常跌倒，罹患上了罕见的先天性侏儒症（俗稱骨骼萎縮症）。郭家三姐妹父母郭国利（61岁）及邱英真（47岁）在湖内金湖小贩中心经营经济饭，含辛茹苦把三个残疾女儿养大。

长女郭佩盈曾在槟华独中修读高中六，目前在湖内丽山美组屋楼下担任书记工作。周一上午，杨顺兴议员前往丽山美组屋管理层办公室探望郭佩盈，赠送一台价值4000令吉的电动轮椅给郭佩盈。

郭家三姐妹多年来共用两台普通轮椅，其中一辆轮椅已经损坏了很久。郭佩盈的2个妹妹佩芳及佩婷目前都找不到工作，最小的佩婷健康不好，这几年来无法行走，需以轮椅代步。杨顺兴当场答应另捐一台电动轮椅给郭家三姐妹。

杨顺兴的助理也当场登记，协助三姐妹申请槟州政府每年提供给特殊人士的100令吉辅助金，同时协助郭国利爸爸申请100令吉乐龄辅助金。

郭家三姐妹母亲邱英真说，10多年前当3个女儿都证实患上了新天性侏儒症，医生提醒孩子可能都活不到20岁，她和先生都很担心，努力做好为人父母的角色，含辛茹苦把3个孩子养大，每天载孩子们去上课，让她们接受教育。

“我很开心和满足，3个女儿都能健康地活到现在，和家人一起生活。下来，我只希望2个女儿都能找到一份工作。”