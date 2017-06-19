殴踹妻上诉失败监8月 兽医局官需直接入狱 北马新闻

（槟城19日讯）涉嫌3年前在大山脚一家医院电梯内，当着2名孩子面前殴踹妻子，罪成被判监禁8个月与罚款2000令吉的兽医局官员，由于不满裁决上诉高庭，不过今日高庭驳回他的上诉申请，也不获暂缓执行刑罚，维持原判，被告因此需直接入狱，在牢狱中度过来临的开斋节。

不获暂缓执行刑罚

承审高庭司法专员拿督阿都瓦哈在宣读判词中指出，本身在考量控辩双方陈词后，认为没充足理由干涉推事裁决，为此驳回被告上诉申请，维持8个月监禁刑罚。

被告代表律师R.帕拉尼亚班也为被告求情暂缓执行刑罚，以让路向布城上诉庭提出上诉，主控官再拉尼副检察司表示反对，最终高庭也批准控方申请。

这名彭享州兽医局官员莫哈末阿凡迪（39岁）在大山脚一家医院电梯内，当着2名孩子面前殴踹妻子，殴踹妻子的短片过后在网络社交媒体广传。

大山脚推事庭是于去年5月31日裁决被告罪名成立，做出上诉裁决。被告被控于2013年8月12日下午4时许，在威中柏达镇KPJ医院，蓄意致伤妻子，因此触犯刑事法典323条文；罪名成立可被判处最高监禁一年或罚款最高2000令吉；或两者兼施。今日妇女醒觉中心代表律师罗芷薇，也现身法庭作为受害者的旁听律师。