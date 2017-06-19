槟国际奢华系列周1027起举行 提供平台展出收藏品 北马新闻

（槟城19日讯）首次在大马呈献的“2017年槟城国际奢华系列周”将于10月27日至29日，在槟城葛尼百丽宫购物广场隆重展开，届时将为国际与本地精品奢华收藏家提供一个绝佳的平台，展现收藏品，包括古董车、珠宝、艺术品、古董、精表、酒店、高尚服装、星级餐厅等。

CNTNetwork创办人兼总裁庄学腾周一召开记者会时指出，这场活动将为槟城打造一个全新的旅游产品，借此展现槟州的多元化特色和高品质地位，让全世界的人看到槟城人的优尚品味。他在记者会现场展出数件总值超过35万令吉的奢华收藏品，包括清朝时代的日常用品、一辆价值超过10万令吉的重型摩托车、著名艺术家的画作等，让现场出席者先睹为快。

他说，10月27日早上11时正的开幕仪式将邀来槟州旅游文化发展委员会主席罗兴强担任开幕嘉宾，此外扬名国际且在英国伦敦发展的大马设计师Tanya Steven也会为其品牌AHNDE呈献高尚时装秀；嘉宾将有机会欣赏国际著名艺术家丁衍庸、李曼峰和本地艺术家杨曼生、Khaw Sia、拿督张汉发等人的艺术作品。

会上，罗兴强指出，30年前来槟城的游客都会到峇都丁宜，但如今游客来到槟城，首要到访的地方就是乔治市世界文化遗产古迹区。他认为，槟城领先举办这样的活动，必能吸引更多人潮，以分散涌往市中心的游客。

此外，这场活动也将为爱好收藏家举办别开生面的拍卖会，有兴趣的嘉宾可委托主办单位将收藏的古董、艺术精品等公开拍卖，价高者得。有关委托拍卖的查询，可联系04-2282390。这项活动是由槟州政府主催、CNTNetwork主办，Ichi Media协办，槟城葛尼丽宫购物广场赞助场地，并获槟城艺术协会和槟州古董收藏协会支持。

出席新闻发布会者包括Ichi Media代表余联辉、槟榔屿古物收藏家协会主席林春煌、槟城艺术协会副主席张美芳、葛尼丽宫购物广场代表戴芳晴、马来西亚酒店业协会主席邱武林、Lux Inc Integrated Media首席执行员盖尔布尔洛、MNP拍卖行有限公司代表莎妮丝、《光华日报》总经理准拿督李兴前、总编辑郑彩凤、署理总经理林星发。