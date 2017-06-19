澳黄金海岸马拉松赛 前进体育会9人出征 北马新闻

（槟城19日讯）槟城前进体育会将派出9名代表漂洋过海参加于7月2日，在澳洲昆士兰举行的黄金海岸马拉松赛。这是该会派出最多人数，并首次有华、巫、印三大种族的选手一起到澳洲参赛。

槟州旅游文化发展委员会主席罗兴强周一召开记者会时指出，槟城大桥国际马拉松赛自2013年到黄金海岸马拉松赛参与展位之后，双方一直保持友好的关系，除了借彼此的赛事展位充当宣传平台之外，也互相派出代表参赛。他提及，黄金海岸马拉松赛的国外选手人数当中，日本居首，而大马则排名第二。

林子辉：获公路赛金牌认证

该会主席林子辉表示，黄金海岸马拉松是澳洲目前唯一一场国际马拉松金牌赛事，曾获得由国际田径联合会（IAAF）世界田径选手俱乐部（IAAF World Athletics Club）颁发的公路赛金牌认证。

他指出，代表参赛的9名选手包括本身、该会顾问兼参赛经费主要赞助人邱继勇、欧阳仁光、温长谕、温炎健、克里斯多夫、沙烈、陈志强和鲁本。他们将于6月28日起飞到吉隆坡，与其他州属的选手一起乘搭专机飞往澳洲。

另外，罗兴强提到，槟威大桥国际马拉松赛将于11月26日举行，今年的目标是吸引3万5000人参加，截至目前报名人数已达2万9000人，他呼吁有兴趣参与的民众赶紧报名。