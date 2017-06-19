“州秘书与槟首长机构法令同模式” 林冠英亮证据“卢界燊撒谎”

（槟城19日讯）槟州首长林冠英再为槟民青代团长卢界燊大动肝火，出示前朝时期设立的州秘书机构（SSI）法令，力证与槟首长机构法令（CMI）为同一模式，诘问后者是民政党成立机构就行，希望联盟成立就不可？

他周一在光大召开记者会强调，实际上各州向来均设有州秘书机构和州务大臣机构（MBI）。只是，由行动党主导的州政府上台后，发现槟州只有州秘书机构。

“所以我们便引用州秘书机构法令，来设立槟首长机构。所以两个机构的法令是同一模式的。那为何民政党就可以？根本是双重标准。”

他更现场出示《光华日报》和《中国报》剪报，指斥卢界燊于6月9日刊于本报言论版“异言堂”以“首长人治槟城”为题的专栏文，内容尽是谎言。

“他文末这样写，以首长爱恶人先告状的个性，如果不是身有……（屎），我看我不要念下去了，很不文雅。说到我好像周身……，不然早就把他告上庭。”

他反斥，对方言词是否“要逼我起诉他”？但本身没有这意图，反之只是要追出真相，要对方证明其言论，即太子道地段买卖只属首长一人的决定。《中国报》新闻则是较早前，卢界燊在槟民政党总部召开记者会的新闻内容。

他自言上述课题没完没了，卢界燊由始至终无法举证，卖地槟榔医院是其一人决定。相反，对方一而再要被指控杀人者，自己找出“尸体”自证清白，完全不合情理。

他也补充，卢界燊要求解密州行政府议会会议记录，以证明卖地属集体决定。但州行政议会属槟州最高机构，州政府何能只为证明一个人的谎言，而随意公开会议记录？“如果这样，下次谁都可以随意诬赖，然后不再举证，就随意叫我们解密会议记录？”

他重申，太子道卖地属土地委员会和州行政议会内的14人共同决定，非其一人独断。他也再次抨击媒体报道谎言，并指卢界燊利用中文报，为其报道谎言。他再次挑战卢界燊，举出实际证据以证实其“一人决定”的言论，并斥民政党一再玩弄不负责任游戏。

槟列亚洲“最值得一游”城市

价格实惠、具多元种族文化、宗教、洁白沙滩和宽敞休闲渡假村和街头美食于一城，让槟城获《时代杂志》旗下的《Money》杂志，列为2017年亚洲10大“最值得一游”城市之一。

据该杂志预算的两人一周同游槟州，“实惠价”是约2669美元，折合马币约1万1370令吉。林冠英欢喜宣布，槟州旅游再扬威国际，这次是获《时代杂志》盘点亚洲10大无论风光或“价格”最值得一游的城市时，槟州名列第10。

其他地区包括中国西安、泰国清迈、越南会安、台湾台北、柬埔寨暹粒、尼泊尔加德满都、印尼峇厘、印度金奈和寮国琅勃拉邦。

“Climb to Change A Life” 716于升旗山展开

“Climb to Change A Life”7月16日在升旗山展开，带领40名特殊儿童攻顶，要以攀登激励特殊孩子、开创不一样的人生。

“Climb to Change A Life”在全球拥有1000名义工。上述的升旗山登山活动，由ZY Movement基金会、槟城升旗山机构和The Habitat联办。

ZY Movement基金会主席李荣祥幼子，正是身障孩子。他于2010年成立基金会，目的是鼓励孩子和其他身障孩子，都可透过登山寻找到人生价值，更乐观面对不一样的人生。李荣祥指出，由基金会推动的上述登山活动始于2012年，参与者都需配合5项要求，才算真正做到“Climb to Change A Life”，通过登山、协助孩子们登山，改变生命价值。

5项要求有在家长陪同下登山、有义工辅助登山，登顶后进行小活动、家长和义工分享经验感受，成功登顶的孩子感恩环节。他说，父母和义工们往往在看到孩子成功后，看到希望和不一样子的价值，从而改变自己。身障孩子更能从中学会保持正向，更感恩父母与义工给予的协助。

“Climb to Change A Life”2017年已到访5个国家，包括尼泊尔、中国和越南等。升旗山登山行完成后，参加者也会到访1.6公里的The Habitat’s大自然走道。

有意参加者可登陆www.penanghill.gov.my下载表格，表格可交至升旗山路的升旗山机构大厦7楼办公室。

出席者有Nexus Diversified有限公司首席执行员阿德林、升旗山机构总经理石礼兴、The Habitat执行董事陈荣堡和首长政治秘书黄汉伟等。