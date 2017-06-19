大马蝉联亚洲最佳退休养老胜地 国内新闻

（吉隆坡19日讯）马来西亚蝉联亚洲最佳退休养老胜地！

随着人们愈来愈追求生活品质，许多人们在准备退休前已策划如何度过退休养老生活，《国际生活》杂志票选10大退休胜地，或许你不用跑到这么远，在这边你也能“颐养天年”！

根据《国际生活》（ International Living）杂志评定的2017年全球退休胜地排名，北美洲的墨西哥成功挤下去年获得全球最佳退休胜地殊荣的巴拿马，一举拿下2017年全球最佳退休胜地，而我国则蝉联亚洲冠军宝座。

该杂志认为，由于墨西哥的生活成本低廉、对外籍人士更友好以及其货币汇率，还有墨西哥更被视为常年春暖花开的天堂，让墨西哥成为全球人士，尤其是美国人的最佳理想退休胜地。

其实在过去的14年里，墨西哥一直排在全球退休胜地的前10名，今年则是它第5次位居榜首了。

至于去年的榜首巴拿马则在今年排名第二，该杂志更以“巴拿马人将外国游客视为贵宾”来评价这个中美洲最南部的国家，而第三名则是位于南美洲西北部的厄瓜多尔，原因是该国慷慨的退休福利，便宜的住房和极好的气候。

值得一提的是，我国在这排行榜中继续蝉联亚洲第一的宝座，《国际生活》杂志认为马来西亚常年有着和煦温暖的阳光、多样化的生活和令人垂涎三尺的美食，让马来西亚在这排行榜中排在第六的位置。

“马来西亚的食物不是第一级，但绝对是世界级！”

该杂志更将马来西亚列为全球生活成本最低的国家之一，更形容马来西亚的二大城市，即吉隆坡和槟城简直是“购物天堂”！

《国际生活》杂志评定2017年全球10大退休胜地排名

1. 墨西哥

2. 巴拿马

3. 厄瓜多尔

4. 哥斯达黎加

5. 哥伦比亚

6. 马来西亚

7. 西班牙

8. 尼加拉瓜

9. 葡萄牙

10. 马耳他