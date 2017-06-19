闯本地艺人郭帟杋住家 8尺眼镜蛇王也追星？(视频) 国内新闻

（吉隆坡19日讯）8尺眼镜蛇王闯入本地艺人郭帟杋的住家，这段令人毛骨悚然的视频，至今已在社交媒体吸引了近两百万的点击观看！

这个长1分零9秒的视频，是由本地艺人郭帟杋（Derrick YiFan）上载至脸书，画面显示一条巨型眼镜蛇王（或称过江龙）正从屋前的鞋架爬进其住家的经过。

这条眼镜蛇王估计长达8英尺，视频一开始可见到吐信的蛇头正从屋前的一堆杂物中，贴墙爬经鞋架后，直达大门，再昂首挺立在铁门上，接着攀入铁门和木门之间，再直接蹿入靠近天花板的通风口进入屋内。

据郭帟杋在脸书的贴文，这起眼镜蛇王闯民宅的事件，是于周日（18日）下午4时许，发生在其位于柔佛州峇株巴辖的住家。

不过，幸好当时无人在屋内，他即刻致电消拯局前来抓蛇，但眼镜蛇王最终失去踪影。

郭帟杋的贴文：“巨型眼镜蛇王闯入住家！

还以为这情景只在科幻片出现！我真的不敢相信我能亲眼看到那么大条的蛇！这影片发生在batu pahat 6月18号下午4点左右，我听到外面有声音就出去看发现这条巨蛇。板门都关了它还是死都要进！防不胜防情况下让它溜进去了，幸好当时家里面没人，开门进去后已经找不到蛇了，就是这种情形才恐怖不懂躲去哪里！

bomba来到现场仔细检查都没发现。估计从后门窗口出去了。现在还是惊心吊胆不晓得这过江龙几时会再来。”

不过，在视频在社交媒体广传引起关注及网民的热议后，郭帟杋在今日（19日）下午1时许，在脸书上发帖澄清道，有关视频绝非借取他人影片转载，也非自导自演之剧。

他呼吁网民勿再误会其胞兄是拿别人的影片，并说明：“那笼子不是装蛇来自导自演，是抓老鼠的。这就是我们还需要bomba来帮忙解决。”

另外，据转载此视频的“Viral Media Johor”脸书则宣称，眼镜蛇王之后已被消拯员抓走。

视频取自郭帟杋脸书