霹渔业局最大型取缔 扣26违例渔船60船员 国内新闻

（吉辇19日讯）霹雳州渔业局执法组过去1周在霹州海域，展开有史以来最大型的取缔行动，扣押了26艘违例的各类渔船及60名船员，被扣押的渔船及渔具共约270万7000令吉。

霹州渔业局海产资源管理及保育主任卡欣指出，为数40名来自霹雳、槟城及布城总部的执法人员于本月14日起，在角头、十八丁、邦咯及半港等海域展开行动。

他说，共26艘各类渔船因触犯1985年渔业法令第8（b）条文，而先后被扣押，押回至渔业局于吉辇瓜拉古楼及曼绒甘榜双溪亚齐的码头各13艘。

卡欣今日中午在吉辇渔业局主任哈米东及各区执法官员的陪同下，在瓜拉古楼的吉辇渔业局办事室召开记者会时如此表示。

“这些违例渔船，有10艘（5对）双拖渔船因转由他人作业及渔网改装铁链、7艘拖网渔船不足8海里作业及雇用外劳、7艘拖网渔船网尾不足38毫米、2艘大拖围网渔船无清楚注册号码。”

他说，这次行动也共扣押了60名，年龄30至55岁的各籍渔民或船员，其中25名本地人、19名柬埔寨及11名泰籍渔民已获保释，5名非法外劳则交由移民局查办。

他表示，当局为了保育海产的持久永恒性，一直以来都有展开执法及取缔行动，这次扣押26艘渔船是最多的一次，被扣押的渔船及渔具共约270万7000令吉。