一天内槟威两地取缔 警30赌博中心割电 北马新闻

（槟城19日讯）续柔佛警方上周到59家非法赌博中心“割电”后，槟城警队周一也调动警力，携带国家电源公司员工在一天内，到全槟30家非法赌博中心地点割除电源。

充公电表确保无法续操作

槟州刑事调查组主任再诺高级助理总监指出，警方援引1953年公开赌博法令第21A条文，向国能提出要求切除这些非法赌博中心的电源，同时充公其电表，以确保他们无法再继续操作。

他说，警方今天兵分多路展开行动，其中槟岛有11间遭切断电源，另19间则在威省。他是到新光大一家非法赌博中心外监督切断电源后，向记者如此表示。

由于这间非法赌博中心坐落在购物广场内，警方需要预先获得管理层的同意并寻找出电表的位置才能切除，不像其他租借单位操作的非法赌博中心，故此他才亲自前来监督，而东北县警区主任安华奥马助理总监也在场协助监督。

此外，再诺也指出，警方自5月25日展开的肃赌行动中已获得良好成绩，至今共有55宗成功的取缔行动，并逮捕了347名看守员及赌徒，没收了289架老虎机、赌博机及电脑，充公了3万1100令吉现款。他重申，槟警方严厉看待非法赌博活动，并警告业者若遭到执法后依然冥顽不灵，警方将援引1959年防范罪案法令逮捕业者。