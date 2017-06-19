莫实德控股遭终止30亿直升机包租合约 向国油勘探索偿 经济新闻

（吉隆坡19日讯）国油勘探私人有限公司现正终止一份在2011年6月签署的合约，该合约涉及向莫实德控股有限公司（BSTEAD，2771，贸易服务组）子公司MHS航空有限公司包租5架欧洲直升机公司制造的EC225型号直升机或称美洲豹直升机。

该份10年期合约从2011年4月1日起至2021年3月31日止，届满后可以延长多5年，之前估计上述合约价值达30亿令吉。

莫实德控股在致函大马交易所的文件中表示，持股51％国内最大民用直升机营运商MHS航空，已在6月9日收到国油勘探一封信，有意在90天内在没有给予理由下，终止有关提供旋翼飞机，以及EC225型号重型飞机的设备和服务合约。

该集团说，MHS航空在收到终止通知信后，双方就仲裁程序进行的讨论正在进行中。

根据莫实德控股的说法，国油勘探是国家石油的勘探和生产业务支臂，随着前者在2012年5月及10月在使用美洲豹直升机时，皆被迫降落在北海后，已经暂停使用5架同类型的直升机。

在上述两次意外中，由于变速箱出现故障，运送石油工人的美洲豹直升机被迫在海上降落。当第2次意外发生后，数家直升机出租商经已暂停该类型直升机的飞行。

在2007年，国油勘探在使用向MHS航空包租的美洲豹直升机时，由于天气恶劣而被逼在海上降落。

去年9月1日，MHS航空向国油勘探发出仲裁通知，追讨4276万令吉作为赔偿损失。

莫实德控股称：“就其本身而言，MHS航空已经备案，表示不同意该终止通知信的发出是为有效。MHS认为这是违反合约的行为，并对任何企图终止合约视为实质性毁约。”

在2011年6月莫实德控股完成了以1亿令吉收购MHS 51％股权，后者为石油和天然气公司提供直升机服务。

莫实德控股之所以收购该批股权，主要是知道国油勘探向MHS航空颁发上述合约。

该集团当时表示：“董事局认为，这份价值大约30亿令吉的合约，将会进一步确保航空租赁业务的持续收入和飞机的使用，并为集团收益作出贡献。”