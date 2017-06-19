依沙辞职苏莱曼代摄主席 全球创投涨8仙 经济新闻

（吉隆坡19日讯）首相拿督斯里纳吉今午宣布全球创投控股有限公司（FGV，5222，种植组）主席丹斯里依沙末同意辞去主席职位，并由丹斯里苏莱曼代摄主席职位，这项委任即时生效。有关宣布让该股今日收市涨8仙。

闭市时，这家陷入董事部斗争的棕油巨头的股价涨4.54%，挂1.84令吉，成交量达3472万100股。

苏莱曼也是马电讯主席及全球创投非执行董事。

首相说，这项决定反映政府欲将全球创投重回更稳固轨道的意愿。

本地新闻网昨日引述联邦土地发展局（Felda）主席丹斯里沙里尔沙末的话，指全球创投的领导层或有所变动。

联邦土地发展局是一家大马政府机关，同时也是全球创投的单一大股东，持股权超过33%。

随着全球创投董事部成员在本月初出人意表地暂停4名高级管理人员的职务后，大大影响公众对该集团的看法。

4名被暂停职务的高高级管理人员包括全球创投总执行长查卡利亚、总财务长阿末迪菲里，以及全球创投子公司的两名高管。他们主要涉及全球创投一家子公司Delima Oil Products私人有限公司在未经授权下，让客户Safitex Trading LLC延期付款的事项。

就在上周，联邦土地发展局第2代垦殖民促依沙请辞，以委任沙里尔为全球创投主席。

第2代垦殖民的一名代表哈玛鲁丁在上周三（6月14日）的一项新闻发布会上表示：”应该有一人兼任联邦土地发展局和全球创投的主席。”

与此同时，今天也是查卡利亚和阿末迪菲里回应全球创投董事部上周四（6月15日）促前者发出要求解释信的最后期限。若他们未能按时发出解释信，两人在全球创投的地位将会岌岌可危。