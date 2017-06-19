东家以8500万出让槟城松园酒店 经济新闻

（吉隆坡19日讯）东家有限公司（E＆O，3417，产业组））以8500万令吉放手卖出E＆O Express私人有限公司的全部股份，后者是槟城峇都丁宜松园酒店（Lone Pine Hotel ）的业主。

松园酒店是一间拥有70年历史和设有90间豪华精品客房的酒店，老槟城对它耳熟能详，充满惦怀。

东家向大马交易所呈报：“我们已签署协议，向免税商品交易商朗交怡赛加购物中心私人有限公司和烟酒批发商Lubritrade贸易私人有限公司出售E＆O Express所有1000万股每股面值1令吉普通股和4万1500股面值10仙的优先股。

文告指出，该集团在E＆O Express的投资为5150万令吉，上述脱售使它取得2330万令吉净利。截至2016年3月31日，东家的银行贷款总额是15亿2000万令吉。

文告称，上述8500万令吉售价将扣除拖欠本地一家金融机构的2183万9500令吉欠款、1108万5900令吉的公司之间贷款欠款，其余的5207万4600令吉将以现金支付。

上述脱售预计将在10月前完成。

该公司表示：“建议中的出售符合集团通过现金资源加强资产负债表的策略，然后可以将其部署在确定的项目和投资中，以最大限度地提高东家集团的回报和/或偿还借款。”