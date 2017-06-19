大马股市跌2点 经济新闻

（吉隆坡19日讯）今日大马股市先涨后跌，主要是受到选择性的蓝筹股下跌所拖累。

收市时，富时吉隆坡综合指数从上周五的1791.31下跌2.41点至1788.90点。

开市时，该指数上涨0.82点至1792.13点。

然而，市场情绪极度低迷，上升股仅231只、下跌股达715只、305只平盘、542只未有交易，以及30只暂停交易。

全日成交股额达19亿2592万8600股，涉及金额18亿9441万5558令吉。

在重量股中，国家能源落6仙至14.38令吉、森那美失2仙至9.60令吉，而国油气体则降2仙至18.88令吉。

不过，马来亚银行平盘报9.63令吉。

明讯已要求其股票从今天早上9时至下午5时暂停交易，因为要等待一项重大的公布。

其他指数方面，全股项黄金指数下滑35.48点至12716.36点、富时黄金回教指数下调37.98点至12941.13点、富时70中型股指数退89.65点至15050.12点，以及富时创业板指数走低167.42点至6174.98点。