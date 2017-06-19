珠宝的暗流，莫测之海啸

文：董恪宁

日子家家户户过得狼狈也过得苦透了。有钱的被追税，没钱的被追债。官税和私债是一对难兄难弟，前继后扑，谁也不知道这个国家未来的下一里路，今后到底要走到哪里。

大城小镇斋戒月的市集显然冷清得多。开斋前闭市后，不少摊位都仍然剩下一桌子丰盛的美食。作业的成本遽然飙升，物价一下子都高了，大大小小的生意越不好做，买卖双方各有自己难言的苦痛。

背景逐一交代完毕，接下来是关键的戏肉了：美国司法部新呈的诉状，揭露大富豪刘特佐挪用一马公司的资金为“一号官妻”（MO1’s wife）代购价值2730万美元，相等于大约1亿1600万令吉的22克拉粉红钻石项链。

《光华日报》的新闻说，司法部那份251页长的附件（Viceroy Complaint）提到，2013年6月2日刘氏简讯纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋（Lorraine Schwartz），注明急要“一颗18克拉粉红心形钻石，艳彩或略带艳彩，制成钻石项链”。

攸关的故事很多，诸如德意志银行的贷款也被挪用买下27款18K黄金项链与手链，总值达逾500万令吉。据悉，刘特佐也用3700万令吉选购珠宝钻石，转赠澳洲名模米兰达（Miranda Kerr）。

刘特佐毕竟何许人也？耐人寻味的是，《当今大马》报道，色彩神秘的刘特佐原来坐拥双重国籍，除了身为马来西亚公民，他同时持有圣基茨和尼维斯联邦（Saint Kitts and Nevis）的护照。这样一个人，神通何以如此广大？

虚虚实实，谁知道呢？总而言之，跌宕起伏的内情，起开了新的高潮。难怪行动党国会领袖林吉祥尚未读完诉状，已经迫不及待地严正点出，仅仅诉状第339至第348的区区10个段落，足以挑战纳吉任相的地位了。

当中，第340段和第34段载： 2013年3月21日，Tanore把6亿2000万美元转至在马一个Ambank户头，受益人为“AMPRIVATE BANKING-MR”。2013年3月25日，额外6100万美元从Tanore户头转至同一个Ambank户头。

长话短说，总的来说，两者总额共计6亿8100万美元。户头名下属于大马一号官。……读到这里，国际的网民和国内之街人国群起哇然，自不待言。不论转发，还是留言，声音一致，立场鲜明。

尽管这样，唯需指出，民众所言之事，耐人寻味的实情未必这般。定案之前，疑点总归当事人。说是这样，破坏已肇，迨无异议。理解这些，自可明白，巫统内部何以至今仍然举棋不定，没有定案，一切尚在观望之中。

行情既然如是，首相署特别任务部长希山慕丁应询所答，目前也是这样不置可否：美国司法部的行动，任由他们继续，大马不能阻止；但是，我们不要因此偏离更重要的议程。随后开口建议马上提控，幸勿纠结。

这里所谓“更重要的议程”，不论是不是意指大选，揣摩希山此言，显然的是，此次的雷霆万钧，拉扯下去，或许影响了原先的安排和部署。那么，全国大选，还会在今年，恐怕谁也说不准。

诚然，单是一马之拖棚歹戏本身，或许不足撼倒国阵；不过，一颗颗钻石，一条条项链，一次次的魑魅魍魉，看在捉襟见肘的百姓眼里，是否正是压倒这个旧政权的最后一根稻草？

思虑这些，纳吉是否还会领军第14届大选，现在似乎还言之过早。如果马来人群中，确实存有难以评估的海啸之暗流，民心大转圜之下，票箱一开，选票将会流向何处？

佳节过了，红包用罄，月薪早发，下个月的薪酬还要长盼一个月半。如果家里没有一丝的积蓄，场景犹糟，可想而知。没钱的将被追债，有钱的仍被追税；日子人人过得不逍遥，谁还有心情采购珠宝？