只能看的可负担房屋 异言堂

文：胡栋强

槟州火箭政府上台到今天已经足足9年，人民也给足行动党机会，但是，州政府就是无法交出成绩，这包括州民买不起屋子的问题。

最近，槟城研究院及槟城青年发展机构于今年2月开始，携手做了一项有关槟州青年发展问题的电话问卷调查，抽样访问了606名年龄从20岁到29岁的各领域槟威两地青年，结果发现同时有69.3%年轻人直言根本负担不起州内的可负担房屋贷款。

这涵义是什么？意思就是，州政府规划和推动下，由发展商兴建槟城可负担房屋，有高达7成的槟州青年无法负担，这再一次显示，槟州可负担房屋彻底失败。

其实，槟城研究院及槟城青年发展机构都隶属槟州政府，后者更直接隶属在槟州首席部长林冠英旗下，换言之，槟州政府已经承认，槟州的房屋政策完全失败，因为他们建的可负担房屋，人民负担不起！

我认为，槟州可负担房屋计划之所以完全失败，其中一个原因就是定价太高，让我们看看国阵中央政府的可负担房屋和槟城的有什么分别？

根据国阵联邦政府的“一马人民房屋计划”（PR1MA）计划，政府将在国家蓝海策略（NBOS）下，在策略性地点拨出空地，让政府相关公司及PR1MA兴建超过3万间可负担房屋，每间房屋售价介于15万令吉至30万令吉，比市价的25万至40万令吉来得更低。

换言之，国阵的可负担房屋，最低价是15万令吉，而顶级是30万，但是我们回头看看槟州政府的可负担房屋，不少都是30万、40万或更高都有，这是哪门子的可负担？年轻人如何负担？

我期望，槟州政府在房屋政策方面可以向国阵联邦政府看齐，如联邦政府也将在城市地区，兴建1万间房屋以出租给拥有固定工作的青年，受惠对象包括刚进入职场的毕业生，他们可以用比市场更低的租金居住，租期最高5年，让他们在拥有一定的经济能力后，再买屋才搬离。这政策，槟州政府应该多多学习，好让槟州人民也受惠。

在国阵执政槟城时期，当时槟州政府推出了先租后拥的房屋政策，协助一般的人民购屋，我觉得，槟州政府也有必要立即推行这项政策，这是一个让年轻人轻易买到人生第一间房屋的方法之一，值得考虑。

槟州政府推出的可负担房屋，目前已经变成无法负担，让人民失望。