日新华乐队 ——写在625团庆前 异言堂

文：王孙文

参与华乐活动那些年，则是初中二大放假前夕被友人拉去华乐室，还记得李狄袁说，乐团敲击组缺乏人，希望你能加入，就这样迷迷糊糊走入了中华音符世界。

当时一起成为候补学员都来自日新小学校友，也都是狄袁一个一个拉拢，讲义气说好话，被骗进去是事实。

一参与乐团就学校放假，音乐营跟着就开始，大伙住在校舍班上，男女不同班，但男生需要守夜，看着女班以防坏人偷进去女卧室捣蛋。

那年是1983，笔者刚卸“下午班纠察队总团长”，这是人看人厌的学生纪律队伍，常抄下学生名字给予纪律老师，给人取了外号小辣椒，唉！

1983年尾误打误闯下，成为华乐团笛子手，烂泥扶不上墙的我跟着大合奏度过了数年，也让笔者在日后参与了推动华乐工作，这个缘分还得感谢“发扬华乐，博爱互助”宗旨的日新中学华乐团。

乐团其实还大我一岁，在1967年7月20日位于大山脚容记饭店左侧的面摊，由已故陈顺祥、李嘉喜、陈照赞、孙创河、李亚赐等学长相约谈起而有。

67年7月28日由陈顺祥、李嘉喜和邓秋兴发起并正式筹组“日新中学华乐队”，其实当时只是一支笛子队，团员约有三十余位。并由邓秋兴出任首届队长，指导为三位发起人和陈智源。

同年10月，陈顺祥进一步筹组丝竹乐队，使它和笛子队附属华乐团。在宋万庆校长大力支持下，乐队向全校师生展开募捐，共筹得128元51分。

隔年3月16日，华乐队在80名笛子队和丝竹乐队的成员支持下，易名为日新中学华乐团。邓秋兴升任为第一任团长。

在3月24日乐团改选，陈顺祥接任团长，也兼任丝竹乐队队长。尔后在陈顺祥征得大山脚韩江公会中乐组负责人陈才锦、郑炳逐、陈特勤、陈如旭等前辈应允，义务担任乐团丝竹乐队指导，也惠借该组场所作为练习中心。

乐团在一周年纪念活动，丝竹乐队首次呈献节目，这时乐团拥有170多位团员。乐团也在日新50周年庆典晚会演出，当天早上也为家政楼奠基典礼及毕业典礼上助兴。

1968年12月6日，乐团3位发起人毕业离校，翁瑞燕接任团长，陈顺祥出任丝竹乐队指挥，李嘉喜和邓秋兴则为乐团指导。

1969年初，乐团指挥进行重大改革，陈顺祥根据西洋管弦乐队组织法改革丝竹乐队队形，如加强低音组及均衡其他声部。而丝竹乐队改称华乐团，笛子队继续附属华乐团，为乐团训练新团员。并于11月28日为马来西亚广播电台槟城分台首次录音。

当时的宋万庆校长亲自担任顾问老师，自己监督和大力支持乐团。

1970年12月11至12日，乐团参与了《光华日报》主办敬老济贫文娱晚会。尔后也参与槟城同乐会歌乐晚会，在大山脚天主教堂演奏农历新年弥撒经典，救济水灾基金演出，槟州保良局音乐晚会，韩江公会，金星校友会演出。

1971年庆祝成立4周年纪念，主办华乐晚会。在乐团指导李嘉喜校友穿针引线下，接待了新加坡华乐人士吴奕明带领乐团，并与新加坡乐坛有了密切联系。

1973年前往怡保，为留台同学会主办首届全国华乐比赛客串演奏，于会上呈献了全国首演“东海渔歌”。团员黄师光、张同盛、赖亚来、许汉祯、翁瑞燕和黄江和在首届华乐比赛荣获冠、亚、殿、第5、第7、第8名。

于12月学校假期，乐团启开了巡回南马之旅。并于麻坡中化礼堂，新山苏丹钻禧礼堂演出。

1974年2月9日北上亚罗士打，为新民独立中学筹款，在室内体育馆演出。尔后陈顺祥指挥功成身退，也离开了母校华乐团，放下日新指挥棒，到其他学校继续发扬华乐理念。

珍惜眼前乐团

写着乐团的当年记录，念着华乐情怀，要不是3位发起人在成立之初就一一记录在案。并于1988年重新整理，搜集资料下来。陈顺祥突然在1990年病逝，这些年的一路走来，相信没有几个人懂得创团之举。

就如首届团长所言，乐团成立50年了，陈顺祥英年早逝也27年了，留下的是许多不堪回首的往事，他会永远怀念陈顺祥！

那种不堪回首往事的触觉，让我们必须珍惜眼前的乐团。要不是3位发起团友的高瞻远瞩，历届团友们的坚持不懈，大家一起为中华文化艺术事业分担，日新华乐团也没有今天的成绩。

写着写着，手机传来一则讯息，“1966年，我读预备班时，参加铜乐队(那时沒有笛子队、丝竹乐队)，先吹号角bugle，之后吹喇叭trumpet。都是林少华老师亲自教导。1967年，练习时林老师有时会来教导，大多数时候都是我们自己乱乱吹。有一天，铜乐队队长陈顺祥到来跟我们讲话，叽哩吧啦胡鲁哈啦，忘记他讲了什么，只记得这句：‘……华乐，是华人的音乐！身为黑头发黄皮肤圆脚趾的华人，除了参加铜乐队吹trumpet，一定也要玩华乐！下个星期六早上9时来吹笛子……’一直以来只听说‘华人与狗不准进入！华人是东亚病夫！要建华校，除非铁树开花！华乐是死人的音乐！……’这还是头一遭听到‘华乐，是华人的音乐’！”

就这样，我们几个吹trumpet的傻傻笨笨戆戆呆呆的又来吹笛子了！参加铜乐队吹trumpet，还有笛子吹，真是参一送一，买米送蕃薯！

1967年底，陈顺祥、李嘉喜、邓秋兴做了吕书成华乐前辈讲的“华乐乞丐”，沿级逐班去乞讨，同学们就五分一角两角的给，我给两角(去香港茶室没有钱吃粿条汤了)，沈平階给5分，给班上的女同学骂，至少都要给1角，丢了1A班的脸，以为还在读RH班呀！李嘉喜的好朋友李金喜给1分钱！

借此与母校华乐团共勉之，预祝您于625团庆演出成功，也祝愿您完成另一个50，并于2067庆祝日新华乐团百年团庆。

1986年《乐》华乐晚会筹委会主席王孙文 谨此