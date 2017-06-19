宗伟弃战澳羽 诸雄矢回暖 体育新闻

（悉尼19日综合电）经过印尼顶级赛的“冷”风大起，林丹等一众在该赛爆冷早早出局的世界羽球男单名将们誓要在本周中开打的澳洲超级赛一雪前耻，惟不包括李宗伟。

由于苏杯赛后状态不稳定、场馆和气候的不适应等各种因素，刚在雅加达结束的印尼羽球公开赛迎来多项冷门，尤其是男单项目，4强时的种子选手仅有孙完虎一人。我国一哥拿督威拉李宗伟和中国奥运冠军谌龙分别在该站次圈和8强赛被印度“屠龙手”帕拉诺伊拉下马，“超级丹”林丹和丹麦奥运季军阿薛森更是各遭“一圈游”，连中国目前世界排名最高第4的新星石宇奇也在次圈落马。

叶橙万：状态不佳养精蓄锐

世界前十男单选手大多将背靠背转战澳洲悉尼，其中原本在下半区的周三正赛首圈赛事对垒入选赛晋级者的李宗伟，这次无缘在次圈与韩国常青树李炫一来场“老将大战”。

目前仍掌管国羽男单组的叶橙万教练透露，如今宗伟状态不佳，因此只将全力专注在备战8月的格拉斯哥世锦赛。另外，即将回巢担任李宗伟国羽教练的恩师米斯本曾发表说李宗伟或因近年来被多位教练指导而可能在打法上有些混淆，同时也要宗伟紧记自己是其他选手要打败的首要目标。

其他同样在下半区作战的名将包括首战对阵香港黄永棋的谌龙、田厚威、丹麦的佐根森和泰国的达农萨等人，该区更有被列为非种子而被抽中首圈与“安赛龙”阿薛森对战的林丹。“丹龙大战”的胜者，将可能与谌龙在8强上演强强对话。

值得一提的是，印度“屠龙手”帕拉诺伊这次将在周二的入选赛打起，对手正是刚夺印尼赛亚军的日本好手坂井一将。帕拉诺伊如能一路闯关，正赛或重遇孙完虎。大马另一位选手祖法德利原本也是从入选赛出发，但其出战仍成疑。

首圈多场强强碰

除了林丹与阿薛森的交锋，本届澳洲公开赛也不乏在首圈早早迎来其他强强对话，包括刚拿下印尼赛亚军的韩国一姐成池铉将对垒印度名将赛娜内娃，西班牙奥运冠军玛琳硬碰日本的奥原希望。另外，大马军团也少不了将重逢印尼混双霸主汤多威阿末/丽丽雅娜的大马混双陈健铭/赖沛君。

在印尼赛被泰国选手妮查安终结连胜纪录的中华台北球后戴资颖，这次再出发的首战对手，将是另一位泰国女将卓珠旺，而大马一姐谢抒芽则将与香港的张雁宜争夺次圈资格。

将在本站伤愈复出的大马首席男双“双蔚”吴蔚昇/陈蔚强，将视日本的井上拓斗/金子祐树作为考验，即将出战东运的队友王耀新/张御宇更是硬碰印尼崛起的首号种子基甸/凯文，吴世飞/诺伊祖丁则对战中华台北的卢敬尧/杨博涵。

大马仅有的女双代表温可微/许嘉雯，首圈则将迎战日本的东野有纱/栗原文音。