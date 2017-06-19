鸡寮瓦斯爆炸起火 7万只小鸡被烧死 国内新闻

（峇株巴辖19日讯）活鸡变“烧”鸡！永平一家农场内的鸡寮发生瓦斯爆炸后，顷刻间转成熊熊烈火，农场内饲养的逾7万只小鸡被活活烧死，业主损失预计上百万！

受灾的永平协成农场位于永平亚依淡路丹绒森布隆，据柔州消拯局发文告，受火势波及的是该农场内一座2层楼高、约300尺长60尺宽的鸡寮。

永平消拯局今早7时41分接获投报后，派出9名消防员赶往救援，亚依淡消拯局也派出5名消防员协助灌救，共出动3辆消防车。

文告指，该栋两层楼鸡寮遭烧毁，约7万3000只小鸡因此遭烧死，起火原因尚在调查中。

农场业主李赐丰（50岁）受访时说，他每天都会到鸡寮巡视及探查鸡寮温度等。今早6时许，他到该鸡寮巡视时，一切无恙，工人也尚在农场内休息。

“接着我到另一处巡视，不到20分钟，就听见农场工人大喊‘着火’，我急电消拯局求助。”

他说，该鸡寮内有36桶瓦斯，当鸡寮起火后，瓦斯接连爆炸，火势迅速蔓延，令他们无法靠近。

他指出，失火鸡寮内共有7万3000只三天前运到的小鸡，加上鸡寮设施等，他共损失上百万令吉。

“所幸这场火灾并没有影响即将来临的开斋节鸡肉供应。”

他相信，这场火患是由鸡寮内的保温箱爆炸引起，至于农场内另一栋鸡寮则未受波及。