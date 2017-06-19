起作用 异言堂

文：林英翰

美国司法部最近又公布一个马来西亚发展公司最新诉讼内容，公开了充公多少又多少亿美元与一马发展公司有关的资产，让人大开眼界，但，总检察长阿班迪却对美国司法部失望，并坚称一马发展公司资金没有被挪用。

虽然阿班迪否认了美国司法部的指控，但，问题是民众选择相信指控方，还是被指控方？可以做个调查，向民众抛出一个问题：你选择相信美国司法部还是阿班迪？看看答案是什么。

从这个答案，可以探讨为何民众选择相信美国司法部？同时，也探讨，为何民众选择相信阿班迪？

从探讨中得到的答案将会是：民众是否认同和支持现任政府。

假设大部分人相信美国司法部，这证明不管之前和现在的各个涉及调查一马发展公司的部门极力否认，以及资金没有被挪用，都是在自圆其说。

假设大部分人相信阿班迪，这证明不管美国司法部公开多劲爆的内容和充公多少亿美元的资产，人们对政府还是支持到底。

一马发展公司弊案从政治角度来看，是有关方面企图用来动摇国阵政府的一个课题（我觉得是这样），如果这个课题持续延烧，成为来届大选时民众不支持国阵的一个大课题，就算阿班迪一再为政府背书，还是徒然，国阵必须面对不被支持的后果。相反，若不会起得作用，就不会过于理会。

这情况就像居銮国会议员刘镇东到夜市派蜜枣时，被巫裔男子阻止进入夜市，原因是因为行动党曾要求有关当局迁移有关夜市，但后来查证，其实是马华要求迁移，而不是行动党。

答案是有了，马华若要去有关夜市派蜜枣，会被之前阻止刘镇东的巫裔阻止进入夜市吗？同样的，之前的巫裔会接受让刘镇东再回到该夜市派蜜枣吗？

许多问题的关键不是答案，是课题起不起得了作用。