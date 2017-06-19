五全父亲的反思 异言堂

文：吴荣顺

康熙皇帝为十全老人。普通男人在普天同庆父亲节期间倒是可以反思五全父亲的说法。

薪水全交。应该是做太太最认同的。虽然不一定能够做到，要提醒的父亲是维持家庭经济的重要。

家事全做。同样的，做妈妈的会非常认可。在一定范围内，父亲也需要分担家务，如煮饭，洗碗等等。

剩饭全吃。这样的观念在健康意识抬头的现代社会当然是不鼓励的。应该鼓励的是一个不挑食的父亲，一个在饮食上乐意节制的父亲。

有错全认。为了维持家庭和乐，许多父亲应该都不会反对的。认错还是不难的，最难的应该是要求全改。当然对于那些会动手打太太，爱打孩子的父亲，还是需要认错悔改的。

有气全受。肯定是好父亲的表现。为了爱，忍气吞声以外，还应该具备经济的乐观幽默本事，让家有欢笑，有享乐。

《左传·隐公三年》:“君义、臣行、父慈、子孝、兄爱、弟敬，所谓六顺也。” 要六六大顺，父慈是不可免的。要把自己忠贞不渝的真切感情，完美无缺地献给亲爱的家人，确实是为父者的心意。然而要做到尽善，尽美往往是难以达致的。为此，能够乐意尽心，尽意地为家人带来安全感的父亲，即使不五全，还未能止于至善，还没能达到极完美的境界，还是相当完全的。