印混双日女单 创生涯里程碑 体育新闻

(雅加达19日综合电)世界羽联印尼超级赛在周日尘埃落定，焦点莫过于终于在主场顶级赛登顶的印尼混双强档汤多威阿末/丽丽雅娜和惊喜力挫韩国好手成池铉的日本女单佐藤冴香，在本届书写各自生涯的里程碑。

6号种子汤多威阿末/丽丽雅娜贵为奥运和世界冠军，但两人多年来始终和家乡顶尖赛事的冠军无缘，直到周日以22比20、21比15力挫中国首号种子郑思维/陈清晨，印尼队自2005年后首次在印尼公开赛拿到混双冠军，也粉碎了陈清晨的双冠美梦。汤多威阿末/丽丽雅娜赢球后，更是异常激动地庆祝。

为迟来春天痛哭流涕

在女子单打决赛，佐藤冴香发挥出色，经过1小时18分钟苦战以21比13、17比21、21比14险胜5号种子韩国的成池铉夺冠。这不仅是佐藤冴香终于夺下在7年前差点夺得的印尼顶级赛后冠，也是她生涯第一个顶级赛冠军。特别是佐藤冴香在早几年前受伤后一度萌生退意，而后复出努力耕耘，如今迎来收获，她也不禁在场上激动得痛哭流涕。

中国包办男女双冠军

男女双冠军由中国包办，“高塔组合”李俊慧/刘雨辰和陈清晨/贾一凡分别击败丹麦强档波伊/摩根森和“复仇”苏杯决赛韩国对手张艺娜/李绍希，预料“高塔”将在下周世界排名升至第一。

K斯里坎37分钟称王

印度男单名将K斯里坎只用了37分钟，就以21比11、21比19直落两局轻取日本的坂井一将而夺冠。这是印度首次拿到印尼公开赛的男单冠军，也是斯里坎自2015年印度公开赛后首次拿到超级赛冠军。