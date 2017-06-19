关税局取消60种食物征消费税措施 国内新闻

关税局宣布，在咨询财政部后，决定取消7月1日开始实行的逾60种食物征收消费税的措施。

原定从今年7月1日开始，有超过60种的食物将被撤出零税率清单，这意味着包括蔬果、海鲜、香料、咖啡茶和面类的食物，将开始征收消费税。

此消息经过各媒体报道后，引起巨大回响，关税局今天突然宣布取消上述措施。

关税局总监拿督苏博马廉指出，关税局是于今日与财政部讨论后，决定取消7月1日开始对上述逾60种食物征收消费税。

他在文告中指出，媒体的报道是根据6月6日在宪报上颁布，根据2017年消费税（零税率）（修正）（第二）通令所述。

“关税局已就此事咨询财政部，得到的决定是取消这项通令（2017年消费税（零税率）（修正）（第二）通令）。”

根据关税局网站，2017年消费税（零税率）（修正）（第二）通令已于6月6日颁布，并将于7月1日生效。其中将撤出零税率清单的食物，包括：

水果：枣、无花果、牛油果、葡萄、杏、樱桃、桃子、油桃及李子。

蔬菜：橄榄、黄瓜、蘑菇、松露、甜玉蜀黍、灯笼椒、酸豆、马铃薯、菠菜、豌豆

海鲜：鳗鱼、剑旗鱼

香料：藏红花、百里香、月桂叶

面条：米粉、叻沙、果条

人造黄油：坚果、椰子油；以及

咖啡、茶