肿瘤病人要“忌口”吗？

《光华日报》与广州复大肿瘤医院再次携手合作，本周六联办《防癌·抗癌·治癌》健康讲座，带大家走进肿瘤的世界。在癌症病人的生活中，常常有个困扰，到底“我需不需要忌口”？讲座之前让复大肿瘤医院提供以下的资料给大家参考，相信对您有一定的帮助。

“医生，我这个病有什么需要忌口的吗？”、“医生，肿瘤病人不能进补吧？”、“医生，哪些是“发物”？无鳞鱼不能吃？”、“医生，我化疗时有什么东西不能吃啊？”

这些问题，肿瘤科医生每天都要被问无数次，似乎除了治疗，病人和家属最关注的就是饮食了。

“忌口”这一理念无疑是正确的，但也因为大家对肿瘤病人的饮食过分重视而出现了一些误区。就让我们来聊一聊肿瘤病人最关心的几大问题。

{1} 肿瘤病人要不要“忌”，能不能“补”？

有些人认为，肿瘤的生长需要营养，患癌后所吃的营养物质会被肿瘤吸收，从而加速肿瘤的生长。因此，病人在手术后只吃主食、青菜和水果，而且还控制饮食量；家属更是不管病人被肿瘤消耗得多么清瘦，都拒绝接受医生关于营养方面的建议。

事实上，美国肠内肠外营养学会(ASPEN)发布的肿瘤病人营养支持治疗指南指出，无证据表明营养支持能促进肿瘤的生长。

虽然理论上有担心营养支持具有促进肿瘤生长的可能性，但多年来的临床实践未见到营养支持促进肿瘤生长的证据。而针对营养不良的肿瘤病人进行营养支持，不仅不会促进肿瘤生长，还能够改善病人体质，增强机体免疫功能，反而对肿瘤治疗有益。

另外，在那些已极度消瘦的晚期肿瘤病人的体内，肿瘤并不会停止或放慢生长的脚步，饮食营养上的节制恐不能“饿”死肿瘤。

对于带瘤生存的病人，如果已有营养不良，建议饮食上增加营养，甚至接受营养支持治疗(但并非所有的病人都能从营养支持治疗中获益)。而那些手术后的病人，需要正常的饮食，保证每日的营养需求，使自己拥有合理的体重，将机体免疫力调节到较好的状态。

所以，要不要“忌”，能不能“补”，还得看病人的营养状态，无需太多其他的顾忌。而且，从人文主义的角度来说，饮食是人生的一大乐趣，如果不能愉悦地进行饮食，还能愉快地生活吗？

{2} “发物”是怎么一回事？

很多人认为“发物”就是能够导致肿瘤快速增长的食物，比如无鳞鱼。但对于肿瘤来说，真的存在“发物”吗？

无鳞鱼是传统医学认为的“发物”之一，但我认为这个“发物”恐怕被移花接木了。

“发物”更多的是能催发过敏性皮疹快速、大量生长的食物，如果你过敏了，可真是需要“忌口”这类食物(多是蛋白质类，也有植物类，如韭菜)，这些食物多含组胺，而且含组胺量越多，就越容易加重过敏。但过敏和肿瘤的生长是大大不同的。

肿瘤细胞与正常细胞的代谢存在很多不同之处，其生长所需的营养主要来自于人体，生长速度则更多地取决于自身，而非我们传统概念中的“发物”。

{3} 化疗时需要“忌口”吗？

化疗病人不宜吃辛辣刺激食物，也不要喝酒(这些饮食容易导致胃肠道不适，尤其不适合消化系统肿瘤病人)。除此之外，有一些不太适合病人的饮食，但并非禁忌。例如，容易导致病人恶心、呕吐、便秘或腹泻的食物：

● 加重呕吐：含5-羟色胺：常见食物有香蕉、核桃和茄子等；

● 含色氨酸：常见食物有小米、腐竹、豆腐皮、虾米、紫菜、黑芝麻等；

● 导致腹泻：贝壳类海鲜。

这些食物若病人有意愿吃，可以少量给予，但胃肠道反应较重者需要避免。此外，化疗期间不能吃生、冷、硬的食物，饮食要注重清洁、清淡，营养全面。

{4} 非化疗期间的饮食有哪些禁忌？

在饮食方面，更多的是不适合，而非禁忌。不适合饮酒(酗酒肯定是禁忌)，不适合辛辣刺激食物(辣椒、生的葱姜蒜)，不适合暴饮暴食。

至于那些已经列为致癌物的食物(烟熏烧烤的食物、加工的红肉、腌渍菜等)，更要少吃或不吃。

{5} 化疗期间能否饮茶？

很多人认为，茶中的成分可与药物产生反应，从而导致“解药”，但即使存在相互作用，两者能否在人体内环境中相遇并发生反应后导致解药，仍是一个答案不清晰的问题。

化疗期间还是喝白开水吧，多喝水对身体是一种保护措施，各种饮品中，能够多饮用的也只有水了。

{6} 病人是否需要白蛋白？

这个问题本质上还是肿瘤病人能不能“补”的问题，很多人想“补”又怕“补”。对于营养状态正常的病人来说，是不需要使用白蛋白的，因为白蛋白应该更适于白蛋白有所缺失，预计生存期比较长的病人使用。

624《防癌·抗癌·治癌》入场免费

《光华日报》与广州复大肿瘤医院（www.fudahospital.com）再次携手合作，联办《防癌·抗癌·治癌》健康讲座，带大家走进肿瘤的世界。

此入场免费的健康讲座会，将于本月24日（星期六）晚上7时30分，在槟州华人大会堂2楼礼堂举行，并由广州复大肿瘤医院的副院长穆峰教授主讲。

另外，如果你正被癌魔所困，想亲自与穆峰教授会面，讲座会后穆教授将接受现场免费咨询，请咨询者携带完整的医药报告，惟需预先报名。

任何询问、索票以及报名预留名额，请拨电：04-2617194（槟州华人大会堂）、04-2612312转分线329（光华日报总社）询问。

本次讲座的主讲嘉宾穆峰教授，现任广州复大肿瘤医院的副院长，有着30多年癌症治疗经验的他，也是胸外科和肿瘤微创治疗专家，相信必能在此讲座会上和大家分享很多他专业的实战经验，让出席者获益满满。

穆峰在医术方面有他的专业，在管理方面也非常有心得。此外，他还会亲自出席院方举行的肿瘤病人扶贫活动，把爱与关怀传递予病人。