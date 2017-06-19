冻龄“三小花”依然最瞩目 梁小冰晒陈松松何婉盈合照 娱乐新闻

前港姐梁小冰日前在社交网站贴出与圈中老友聚会的合照，当中与陈松伶和何婉盈的合照最为瞩目，因为三位冻龄美人虽已年过40，但外貌仍与20多年前在无线拍剧时没有大分別。

梁小冰早前在社交网站分享与多位圈中老友聚会的照片，出席的包括陈嘉辉(梁小冰老公)、王喜、黄淑仪、刘宝珍（林嘉华太太）、陈松伶、何婉盈。小冰晒相之余更留言：「昨晚暴雨下仿如隔世的美丽相聚，首先要多谢Ling姐同王医生又大又漂亮又温馨的家，神级厨神GiGi姐精心泡制又嫩又滑的洋葱烟三文鱼和香柠姜鸡翼，Ling姐亲自下厨包你食完再三回味的白汁蚬肉，重头戏在于我跟松松相隔二十年后再合体，大家还记得我们合作过的戏吗？当然还有何婉盈、王喜、Jumbo姐姐、Karen、Charles、陈生同一班热情的朋友，温暖又幸福的聚会」

美食固然吸引，但也不及小冰、松松和何婉盈三位前无线小花的合照吸睛，三位虽然已经年过40，小冰更以47岁之龄成三人中年纪最大的一位，但三位的美貌却仍然与昔日在无线拍剧时一样，完全没有随时间过去而变老，令网友都大讚她们保养得宜，是名副其实的「美魔女」。

三位「美魔女」除了「冻龄」有道外，原来她们也曾一同演出1994年播出的无线古装剧《清宫气数录》，不过近年观众也较少看到她们的幕前演出，其中与小冰同为港姐出身的何婉盈更已淡出幕前，转为从事投资工作。但近日她为无线一个怀旧金曲节目重出江湖开金口演唱，获得一致好评，相信观众们仍然相当期待再一睹三位同框演出的风采。