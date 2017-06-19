【做生意】素食●茶馆●民宿3合1 素林引领潮流 做生意

《素林》是马六甲唯一拥有素食茶馆的民宿。

报道：郑欣玲

摄影：郑欣玲、部份图片由受访者提供

方便国内外素食游客

马六甲自2008年获列入联合国教科文组织世界文化遗产城市名表以来，世遗区内的民宿如雨后春笋林立，唯要经营得当并不容易，当中有许多已顶让易主，甚至关闭。

要民宿历久不衰的其中一个要点，就是要够特别，而古里街的《素林》，就是马六甲唯一拥有素食餐馆和茶馆结合一起的民宿。

《素林》的创办人是43岁郑泽锋和35岁余幼美夫妇，两人都是素食者，正是如此，便有了开设结合素食店和民宿在一起的想法。一则自己吃素方便，二则也希望推广素食，很希望大家因为吃素而健康长寿，同时也让国内外的素食者游客，有个好好享受美食的地方。

《素林》素食茶馆民宿从建造到室内设计，都是郑氏夫妻自行筹划， 以日式艺术风格为主，依照自己的理念打造而成。房屋主要利用木结构，保留了古屋原有的格局，让人来到这里能放下城市中的紧张心情，营造出较温馨的气氛。

将民宿西餐小馆经验用在《素林》

其实，《素林》并不是郑泽锋和余幼美的第一个结晶，早在3年前，他们便在打金街创设Layang-layang民宿，再来是Kaya-kaya Cafe西餐小馆，将这两间店的经营经验，注用在《素林》。

郑泽锋原是一家挂牌公司老板的私人助理，民宿和咖啡馆都是公司的产业，7年前他被委派到马六甲出差，白天处理了公司业务，晚上有空档时间，在与老板的商量下，决定改装老街区的产业变成民宿，并同样由他来打理。

回想当年，一开始的民宿生意并不好，但是他和太太并不灰心，并且坚持“要做就做最好的民宿”为理念，不管其他同业如何“优惠房价”而出现的恶性竞争，他们依然维持不减价的作风，而以民宿的舒适度、卫生、整洁、用品素质等取胜，至今可说是民宿业的佼佼者，预定的客房已经满到明年中旬去了。

郑泽锋表示，做生意应该是由自己来引领潮流，而不是一味地跟风，人家流行什么就做什么，那种一窝蜂似的生意，热潮一过便会是很大的问题，往往那时候没有本事和本钱经营下去的人，只有结业收场，实为可惜。

他说，本身的生意理念，就是由自己创出新格局，作为领航者，必有更大的发挥空间。

郑泽锋：曾经生意失败

郑泽锋坦言，自己也曾经年少轻狂，好高鹜远，20多岁时投资生意失败欠下逾10万令吉债务，不知该如何解决之时，更一度想要轻生。

庆幸的是，他后来改变主意，遇上了老板聘他为私人助理，从这位老板身上学习甚多。

他透露，这位老板其实是父亲的深交，对方看他当时事业受挫，对他伸出援手，虽说是私人助理，却是从最低做起，也不知给老板责斥多少回，才有今日的他。

无论如何，他对这位老板深深感激，没有对方的教诲，或许他到今天都不知会在哪里。

他也发现，现代轻人创业常常有勇无谋，而且自身纪律问题相当严重。他认为，做生意除了有实力，纪律尤为重要，俱备了这些条件，必会遇上伯乐，可在自己的领域中大展拳脚。