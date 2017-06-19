卡立：落实政策前 中央应与柔政府商讨 国内新闻

（新山18日讯）针对柔州两条大道特许经营公司面临破产课题，柔州州务大臣拿督斯里莫哈末卡立直言，从公路使用者角度看，士乃迪沙鲁大道无法让人满意，而东疏大道与柔州人民息息相关，因此希望中央政府对东疏大道落实任何政策前，先与柔州政府商讨。

他说，他也是从报章上得知此消息，但他相信相关课题已获中央政府关注。

有鉴于因征收东疏大道入境费及外国车辆入境准证费而引起新加坡政府反弹，进而征收相关费用使柔州人民受影响，他希望，中央政府落实任何有关东疏大道的措施前，先与州政府商讨。”

他今日出席巴西古当市议会基金派发斋戒月辅助品给当地弱势群体后，在记者会上这么表示。

他也证实，柔州政府官联公司YPJ控股私人有限公司拥有士乃迪沙鲁大道30%股权。据他了解，该大道运营至今常年亏损，且该公司至今未从该大道公司获得红利。

“YPJ控股私人有限公司所持有的30%股权，由于市值太低，相信也无意脱售。至于该大道特许经营公司是否会破产，州政府不确定，但若中央政府有意接手管理士乃迪沙鲁大道，对此我们（指州政府）并没有意见。从公路使用者角度看，该大道确实不让人满意。”

询及该大道若由中央政府接手是否会影响边佳兰油气工业时，他说，应由中央政府来探讨及研究，同时重申，中央政府就东疏大道的一切政策调整及落实，请先与州政府商讨。

出席者有巴西古当市议会主席哈斯林嘉玛等人。

将明年设为柔州奉献年

卡立说，州政府有意将明年设为“柔佛州奉献年”，否则单靠州政府奉献，无助于打造完善的社会价值观。

“柔州人民须不分地位及阶层，被灌输愿意奉献的价值观，让柔州人民思考要如何奉献才能让柔州继续发展及变得更好。若单靠政府，人民却没有奉献，只会增加柔州及国家的负担。”

他以乱抛垃圾为例，人民不应抱持地方政府清理公共场所的垃圾是理所当然的心态，随意乱抛垃圾。

他也巴西古当基金会主席，他说，人们没意识到，地方政府可利用清理垃圾的资源为社区做更多事，如提升及管理基础建设，让人们受惠。

为此，他指出，州政府计划将明年定为柔州奉献年，旨在推出各项计划及活动，向人民灌输公民意识及奉献价值观的重要性。

针对柔州政府今年7月率先在大型商场落实鼓励采用生物可分解塑料袋及禁止使用传统塑料袋措施，他说，州政府已给予业者充足时间准备，也与业者对话，并非突然颁布就马上执行。

由于传统塑料袋需100年以上才能被微生物分解和对环境有害，他劝告，人们需改变使用传统塑料袋的习惯，才能将柔州打造成一个绿化及美好的州属。