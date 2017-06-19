巴力士隆马华 要中央取回圣模那 国内新闻

（峇株巴辖18日讯）马华巴力士隆区会要求党中央取回圣模那州选区，并由该区会委派候选人在来届大选上阵。

该区会主席拿督陈德波昨晚出席该区会2017年三机构代表大会时说，该区会曾4次出征圣模那州选区并取胜，但2004年时因一些特殊因素，与巫统交换该州选区，马华改上阵四加亭国会选区的巴力安尼州选区。

他直言，这对该区会不公平，因此他向党中央要求，在来届大选由该区会重派代表上阵。

他也吁请，党中央分割处理峇株巴辖车站地段，让区会各自进行发展，以不因两区会发展计划不同而让土地荒芜。目前，该地段为巴力士隆区会与峇株巴辖区会共有。

以上两项议案皆获得代表大会一致通过。

另外，陈德波认为，来届大选将是马华的“生死之战”，相信随着伊斯兰党离开反对党阵营，多个地区，特别是马来乡区选区将爆发三角战，这对国阵候选人有利。

他呼吁党员号召亲友投马华一票，若华裔选票回流超过20%，马华有望重新取胜，也可有效阻止《2016年伊斯兰法庭（刑事权限）修正案》（简称355法案）通过。

此外，马华柔州联委会秘书谢松清主持开幕时说，马华在上届大选败选后，13个月采取不入阁政策，失去了一向由马华担任的卫生部长及房屋部长等职位，马华损失惨重。

他表示，马华自上届大选后进行党改选，如今在马华总会长拿督斯里廖中莱及署理总会长拿督斯里魏家祥领导下，更着重党内部改革，包括修改党章及扩大代表制等，马华已越做越好。

“若今届大选华裔对马华的支持率，能从上届的12%提升至30%，相信马华有机会赢回更多国席。”

出席者包括区会副主席郭耀通、戴良洪、邱忠信、陈惠国、青年团团长林财贵及妇女组署理主席林建婷。