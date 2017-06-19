即时新闻

新山福建会馆成立90周年 出版闽商俱乐部指南
国内新闻

19/06/201701:37

林奕钦（左起）、曾德发、张宝文及林德明为“九闽”会庆纪念特刊第六册《文化传承》进行推介仪式。

林奕钦（左起）、曾德发、张宝文及林德明为“九闽”会庆纪念特刊第六册《文化传承》进行推介仪式。

（新山18日讯）适逢成立90周年，新山福建会馆将出版“新山闽商俱乐部”商业指南，内容包括在新山成功的福建籍商人。

该会会长拿督曾德发昨晚出席“新山福建会馆教育杯第七届慈善高尔夫球赛”晚宴时说，该商业指南分成2部分，将在年尾会庆联欢晚宴上推出。前半部分包括专访在新山成功的福建籍商人，向众人分享其创业经验与经商之道之余，也从中协助乡亲搭建平台，联系海内外的福建商人。

“第二部分为商业广告，公开予各商家刊登。所有闽商专访和广告，也将同时上载至本会网站。”

除上述商业指南，配合成立90周年，该会也推出9项庆祝活动及“九闽”会庆纪念特刊。当晚，大会也推介“九闽”会庆纪念特刊第六册《文化传承》。

曾德发也说，该会自2007年开始举办该高尔夫球赛，已逐渐发展成为该会的品牌活动。

他说，该会每年从教育基金拨出至少6万令吉，充作会员子女奖励金与助学金，同时提供两份各3万令吉的奖学金，供家境清寒且学业优良的会员子女申请。

出席者包括该会永久名誉会长兼会务顾问拿督张宝文、拿督斯里林奕钦、筹委会主席余纹祥、筹委会顾问何舜成及署理主席林德明。

Share your vote!


  • Fascinated
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

相关文章

光华日报

世界历史最悠久的民营华文报
光华电子新闻版权所有 © 2007-2015 Kwong Wah e-News.
All rights reserved by Kwong Wah Yit Poh Press Berhad

友情连线

中山日报 文汇报

马新社 联合日报

Expozus 孙中山故居