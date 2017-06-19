新山福建会馆成立90周年 出版闽商俱乐部指南 国内新闻

（新山18日讯）适逢成立90周年，新山福建会馆将出版“新山闽商俱乐部”商业指南，内容包括在新山成功的福建籍商人。

该会会长拿督曾德发昨晚出席“新山福建会馆教育杯第七届慈善高尔夫球赛”晚宴时说，该商业指南分成2部分，将在年尾会庆联欢晚宴上推出。前半部分包括专访在新山成功的福建籍商人，向众人分享其创业经验与经商之道之余，也从中协助乡亲搭建平台，联系海内外的福建商人。

“第二部分为商业广告，公开予各商家刊登。所有闽商专访和广告，也将同时上载至本会网站。”

除上述商业指南，配合成立90周年，该会也推出9项庆祝活动及“九闽”会庆纪念特刊。当晚，大会也推介“九闽”会庆纪念特刊第六册《文化传承》。

曾德发也说，该会自2007年开始举办该高尔夫球赛，已逐渐发展成为该会的品牌活动。

他说，该会每年从教育基金拨出至少6万令吉，充作会员子女奖励金与助学金，同时提供两份各3万令吉的奖学金，供家境清寒且学业优良的会员子女申请。

出席者包括该会永久名誉会长兼会务顾问拿督张宝文、拿督斯里林奕钦、筹委会主席余纹祥、筹委会顾问何舜成及署理主席林德明。