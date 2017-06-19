佐哈里：无论选民是否支持 国阵都会尽力帮助人民 国内新闻

（吉隆坡18日讯）巫统最高理事拿督斯里佐哈里强调，无论选民是否支持国阵，国阵政府都会尽力通过各种管道帮助人民。

他说，政府不管选民支不支持国阵或有没有出来投票，只要国阵继续执政联邦政府，便一定会继续派发一马援助金。

他指出，除了一马援助金外，政府也通过各部门给予人民援助，如教育援助及福利局援助金。

他也是第二财长，他今日在马鲁里花园分派开斋节用品及援助金予当地居民后，如是表示。

他指出，此次是他自斋戒月以来第4次派发援助金予清寒居民，而今次共派发了2万令吉的辅助金与日常用品予逾千民众。

他说，这2万令吉中有1万令吉是由纳莎（Naza）汽车公司赞助，而另外的1万令吉是由佐哈里本人捐出。

佐哈里也是帝帝旺莎区国会议员，他对选区选民表示感谢。

“如果没有选民的支持，我今时也不会当上第二财长。”

他说，他每年都会庆祝开斋节，“选民若想要国内企业和他每年持续派发援助金的话，应知道要怎么做啦”。

他的这番言论，让在场的民众哄堂大笑。

纳莎汽车公司执行主席拿督费沙纳西慕丁、总经理法力克纳西慕丁也出席活动。