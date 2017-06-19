方天兴：乡情催化一带一路 有助打通经贸投资大门 国内新闻

（吉隆坡18日讯）华总总会长丹斯里方天兴认为，利用浓厚乡情催化与促进“一带一路”路线图，以乡情打通经贸和投资大门，将带来事半功倍的效果。

他说，随着中国倡议的“一带一路”全面启动之后，处在华南的福建省或永春县，肯定将扮演更吃重的积极角色，双边贸易也肯定会进一步起飞。

他认为，“一带一路”所启动的不只是经贸和基础建设，它同时也进一步启动了中国与沿线国，尤其是和马来西亚华社之间的文化、艺术、教育和乡情的紧密联系。”

他今日接待由中国福建省永春县人民政府庄永智县长所率领的访问团上，致词时指马中两国的旅游和留学，不论是人次或数据都在逐年增加中。

他指出，马来西亚去年吸引超过200万人次的中国旅客前来，今年的目标是300万人次，以今年首5个月来已经超过140万人次的成绩看来，应该是可以达到预期目标；留学方面，目前到中国留学的马来西亚学生有7000人；而在大马留学的中国学生已经超过1万名，随着厦门大学马来西亚分校的开办，肯定将有更多的中国学生来马留学。

“我认为，随着两国在各方面各领域的关系越来越密切之后，我们也必须谨防一切涉及犯罪的不法行径，共同努力缔造双边联防或对付犯罪活动的重大议程也是非常重要的！”

他说，他非常赞同和支持马、中两国在加强防范与打击跨国犯罪与反恐合作下，一向来展开的互换情报行动。在这方面，中国最近已经提供了100名可疑的国际犯罪名单予我国和其他国家，以进行调查和逮捕行动。

他指出，数据也显示，从2014年至去年，马来西亚政府已经移交了134名犯罪份子予中国；而截至去年杪为止，也有248名马来西亚人因在中国涉及各项犯罪而被搜捕及扣留，并将通过国际程序被引渡回马来西亚接受进一步的法律行动。

他说，随着科技的进步，犯罪活动是无处不在，因此认同和支持两国政府在这方面所作出的积极努力与防范工作，并致力把它降到最低点。

“我认为，这是绝对必要的，尤其是在“一带一路”战略和路线上，中国与沿线国家，包括马、中两国在内的密切关系和日益繁忙的双边经贸活动、人文合作、学术交流和人民交往，都不能被一小撮不负责任者或不法集团破坏！”

因此，有关双边或国际间的防范与执法合作力度，应该继续加强，把破坏降到最低点，并把建设提升到至高点。

出席者有华总永久名誉会长丹斯里吴德芳、副总会长拿督林家全、陈永明、副总财政丹斯里陈炎顺、义务副总秘书拿督陈耀星中委陈达真、张国安、黄振兴、教总主席拿督王超群、马来西亚永春联合会总会理事陈金地及永春县政府副调研员兼县侨联主席黄万民。