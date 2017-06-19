振林山明智华小呈备忘录 冀教部拨款建新教学楼 国内新闻

（新山18日讯）伴随着武吉英达区华人人口暴增，振林山明智华小现有教学楼已无法再容纳新生。该校代表今日提呈备忘录，望教育部能拨款700万令吉，作为在校内兴建新教学楼费用。

今年3月，住在武吉英达区的许多家长因担心无法为子女争取到学额，不惜到附近唯一一所华小，即明智华小外撑伞漏夜排队。

马华柔州联委会秘书谢松清上议员今午在记者会上说，该校目前已有993名学生就读，但仅有24间教室的明智华小，已无法容纳更多学生。

“由于目前校园还有空地，因此校方希望在校园内再建一栋4层楼高教学楼，以应付逐年攀升的学生人数。”

他表示，该教学楼预计可规划成24间教室，届时能再容纳约840名学生。建造费用预计需700万令吉。

因此明智华小董事长谢建星和锺华顺今日提呈备忘录，再由马华转交给教育部和首相拿督斯里纳吉，希望教育部能拨款兴建教学楼。

谢松清今日也转交由马华向中央政府申请的5万令吉拨款支票予该校。

出席者包括马华蒲莱区会副主席罗木坤、陈响亮、教育主任林清祥、委员王福来和康微芬。