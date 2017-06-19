质疑罗斯玛只针对本地媒体 三苏：为何不告外媒 国内新闻

（吉隆坡18日讯）首相夫人罗斯玛放话兴讼对付污蔑者，但公正党副主席三苏依斯干达质疑，为何罗斯玛只瞄准本地媒体，却对全球媒体大肆报道视之不见？

他今日发表文告指半岛电视台等国际媒体直接点名罗斯玛，展示罗斯玛的肖像，（以显示）她用一马公司资金购买首饰项链，为何罗斯玛不喊告？

三苏依斯干达也是武吉卡迪国会议员。他呼吁罗斯玛交代美国司法部指控，而非以官司威胁大马人。

美国司法部前天宣布新一波充公行动，“一号大马官员妻子”（MO1’s wife）之名首次出现在充公诉状。通览这份251页的文件，“一号官妻”一名出现共计13次之多。

诉状显示，源自一马公司的资金，曾助“一号官妻”购买22克拉粉红钻石项链，金额高达2730万美元（约1亿1650万令吉）。此外，遭挪用的德意志银行贷款，则助一号官妻子囊获27款18K黄金项链与手链，总值130万美元（约555万令吉）。

同日较后，罗斯玛提醒全马人民，勿轻易相信旨在推翻领袖、组织及国家的诽谤指控。

她昨日再次透过律师楼Messrs Noorhajran Mohd Noor发表声明，指近来在网络涌现恶言指控与污蔑，攻击对象乃是罗斯玛，若指控属于污蔑，他们则会面对挨告的下场。