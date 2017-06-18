【槟国州议员夫人协会联办双亲节】章瑛吁为人子女 行孝须实践在生活中 北马新闻

（大山脚18日讯）槟州行政议员章瑛呼吁为人子女者，行孝不应等到双亲节，而是必须实践在每一天的生活中，双亲节的意义只是提醒子女们双亲的养育之恩。

她周日出席槟州青年及体育，妇女、团结及社会发展委员会及国州议员夫人协会联合主催，威中12个华团携手联办的“第三届感恩双亲家庭日嘉年华会”活动时，如是指出。

也是大会主席的她呼吁子女们勿为打拼事业而牺牲家庭，希望企业老板能协助员工兼顾两者，也呼吁政府拟定一套良好的家庭政策来协助中低收入家庭兼顾两者。

她说，为协助职业父母照顾孩子，其部门将设立更多的托儿所，也希望社会人士共同出力，如设立社会发展基金会来推动更完善的家庭设备和服务。

周玉清：父母遇困难不向子女表达

槟州首长夫人周玉清受邀主持开幕，她说，当父母并不简单，父母在遇到困难时往往不会向子女表达，这是为了避免子女的心灵受影响，为了孩子，他们必须坚强、勇敢和不能言弃，他们在外辛苦打拼事业，回家还要给子女温暖和陪伴，满足子女的需求等，因此子女必须感激父母。

王国山：双亲节激发孝心

工委会主席高级拿督王国山表示，双亲节给予我们一个温馨的家庭聚会、孝顺父母的机会，和提醒我们要感恩父母。他希望借助此活动，激发子女关怀及孝顺父母，尤其是在繁忙和节奏快速的生活里，孝顺往往被繁重的生活脚步所掩盖。

本届活动获得逾千人参与，大会安排了各项促进亲子关系的节目，如沐足、敬茶、拍摄全家福等，现场也有义工教导儿童制作小型储蓄箱，培养小朋友储蓄的好习惯，教导他们善用储蓄来孝顺父母或行善。