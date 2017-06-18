槟华堂常年会员大会 拍掌方式通过11提案 北马新闻

（槟城18日讯）槟州华人大会堂“2017年常年会员大会”以拍掌方式一致通过11项提案。其中一项提案为致函槟州教育局，建议当局在更改课程纲要和调换校长前，有必要先与董事部协调。

槟州华人大会堂主席拿督许廷炎指出，近来槟州多所学校频换校长，换人掌校次数频仍、过于仓促。据本身所知，有关事件只发生在华校而已。“我们不能因为一位长官的决定而已，就不断随意调动校长。一名校长被调走，随时影响一校的运作。”

因此，他于周日在华堂会员大会上强调，华堂必须与董联会和各校作进一步了解与联系，并向槟州教育部反映上述问题，再作出建议。

是次大会共获96个团体代表、132名个人会员出席。部分会员也针对一些细节和用词，如要求槟华堂重启“礼节运动”，在宴会上要求出席者，在嘉宾致词时保持肃静聆听。有关建议也获得槟华堂理事会认同，强调将进行探讨。

许廷炎：大马须加强防恐

另一方面，许廷炎指出，世界强调反恐，却没完善解决方案。要完美执行一个严密方案难度高，是国际社会的挑战之一。作为多元种族国家，大马须加强防范，防止恐袭。

他指出，政府严打恐怖主义同时，社团也扮演着监督者角色，遏制它乘势萌芽生根。恐怖主义的温床是政治强权、极端宗教和非理性思维。

另外，他也应允提问图书馆改革进展的会员，强调华堂藏书目前已逾4万册，但参阅人数不理想。因此，理事会将在近期内，积极展开进一步工作。

华人大会堂2017年会员大会一致通过11项提案：

（1）坚决反对伊斯兰党于国会议程中，以任何形式或管道，提呈至国会，以通过不符合我国建国以来享有的各宗教信仰自由的世俗国地位，以及有违宪法的伊刑法。

（2）呼吁朝野政党以国家经济发展，改善民生为重，不分种族，背景全力支持和参与“一带一路“的国际合作及发展计划，带动国内商贸的发展。

（3）促请政府放宽国内白米市场，包括检讨白米进口执照，确保国内白米供应充足，价格稳定，突发紧急情况时可应对国家与人民之需。

（4）促请政府关注国内高居不下的失业率，尤其青年和大学生失业恶化现象。

（5）促当局严厉检举网络霸凌，杜绝足以伤害到年轻人特别是学生心灵，造成日后无可挽救的阴影和创伤，构成抑郁症甚至是自虐或自杀倾向。

（6）全球恐袭事件不断出现，并成“常态化”，促政府遏止恐袭事件可能在我国发生，及未雨绸缪加强反恐力度与措施。

（7）电子召车服务全球风行，但犯罪活动从中发生，在我国屡屡出现。政府应与电子召车公司严正关注乘客安全，提升安全措施，确保乘客不会误上贼车。

（8）吁请国家银行与执法单位即刻扼制金钱游戏猖獗发展，保持敏感度及采取积极对策。国人切莫抱赚快钱心态，沉迷金钱游戏，影响国家经济体系的正常发展。

（9）促请教育部重视中学华文师资青黄不接情况，继续主办中学华文师资培训课程。

（10）呼吁槟州政府继续积极支持及资助民间非营利团体，让民间团体带动、传承和弘扬民间传统文化，保护非物质文化遗产。

（11）促请槟州教育局尊重各校董事部主权，更改重要课程或调换校长前，预先与董事部协调。