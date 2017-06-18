印尼羽单打冷风落幕 非种子球员称王封后 体育新闻

（雅加达18日综合电）两位非种子球员K斯里坎和佐藤冴香在，在本届印尼羽球首要超级赛“一黑到底”，分别摘下男女单冠军！

在周日的男单决赛上，世界排22的印度好手K斯里坎延续勇态，耗时37分钟以两局直落杀退日本小将坂井一将，成为首位夺得印尼赛冠军的印度男单。此前K斯里坎一路斩下两位种子球员佐根森与孙完虎，以及曾经和过去的“林丹杀手”王子维和黄永棋。

日本好手佐藤冴香当天同样耗时78分钟苦胜韩国一姐成池铉，夺下7年前与她擦身而过的印尼赛女单冠军宝座。这也是她生涯里的第一个首要超级赛冠军！凭借这场胜利，她成功终结了对战成池铉的6连败纪录，也拿到了双方14次交锋里的第2场胜利。

较早前，陈清晨联手贾一凡成功阻挡韩国3号种子张艺娜/李绍希，为中国队拿下女双冠军之余，还报回在上个月苏杯决赛的不敌之仇。

男双决赛是世界前二组合对决，最终中国“高塔”李俊慧/刘雨辰经过70分钟的3局激战，成功击退了丹麦老将波伊/摩根森，勇夺冠军，并且把交手纪录追成2胜2负。

最后，奥运冠军汤多威阿末/丽丽雅娜为东道主挣回颜面，他们在混双决赛两局取胜头号种子陈清晨/郑思维，阻止中国垄断双打赛项冠军的局面。