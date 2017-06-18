【开斋节道路安全运动】协助减低死亡车祸 槟红新月会开斋节全天服务 北马新闻

（大山脚18日讯）马来西亚红新月会槟州分会启动开斋节24小时救护车服务，动员150名受训会员在佳节返乡的车祸高峰期候命，义务提供急救服务。

该会今早在宋万庆路的CALTEX油站推介这项服务。

该会主席拿督杨明绒说，属下的3个救护车服务行动室，即威中峇冬丁宜会所、威北圣马克会所及槟岛会所，将在6月22日至30日全天开放。民众如有发现车祸，可拨打999热线。她希望这项服务可以协助警方及医院当局减少车祸死亡率。这也是红新月会回馈社会大众的支持及捐助的方式。

她说，平时，属下的3个救护车服务中心都会在每天的上午7时至晚间7时服务，开斋节期间，则会增设晚间7时至隔日上午7时的服务。

她指出，该会将动员150名会员投入服务，这些会员皆受过急救（First Aid）、院前护理（Pre Hospital Care）及基本生命支援术（Basic Life Support）的训练。

威中警区副主任慕斯达法说，全国4万名警员将在佳节期间候命以防范罪案。

他较后受邀为救护车主持挥旗仪式并派发安全驾驶手册给民众。

出席者尚有马来西亚红新月会槟州分会总监曹添宝、槟州道路安全局副总监罗嘉、政府消防拯救局官员、槟州各政府医院代表等。