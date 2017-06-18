提醒司机遵守道路安全 陈佩红：乘客可打热线投报 北马新闻

（亚罗士打18日讯）吉打州道路安全局局长陈佩红指出，配合开斋节所举办的道路安全醒觉运动主要提倡及提醒所有巴士司机遵守道路安全，确保没涉及毒品，并以健康清醒情况下载客。

她说，陆路交通局从今年开始推出新款贴纸，贴纸上附有热线号码，一旦乘客搭乘巴士时候，发现巴士超速行驶不安全、巴士司机抽烟、用手机聊天等问题，可通过这热线向有关当局进行投报。

她是于周日上午出席“2017开斋节道路安全醒觉运动”后，在记者会上如此表示。

另一方面，陈佩红提及她也向多家巴士公司的司机了解，巴士公司都有给予巴士司机福利，比如提供制服给予司机。

“不仅如此，其他福利还包括长途巴士有2位司机进行交接驾驶工作、巴士上设有休息空间即小床给予巴士司机休息、工作日及休息日也都有安排分配妥当。”

她说，通过这些福利之下，基本上就不出现巴士司机因不足够休息而劳累驾驶。

有关单位执法人员在现场检查长途巴士的轮胎状态及为长途巴士司机进行尿液检验，此外也派发礼品包，并在巴士后方贴上反光贴纸，以让晚间时刻道路使用者可看到巴士行驶，以减少车祸的发生。