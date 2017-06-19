因为1根头发 他坐了40年冤狱 国际新闻

美国底特律一名男子1976年因为一根头发被定谋杀罪，监禁41年后，如今终于在协助下成功洗刷罪名后，于15日获释。高兴的他表示十分梦幻，但没想到要等41年这么长。

美联社报导，61岁的沃金斯被控在1975年抢劫25岁女子伊薇特?英格伦(Yvette Ingram)并枪杀他，当年20岁的沃金斯被警方逮捕，最后被以一级谋杀罪定罪。而他被定罪的关键仅是在现场的一根头发。

西密西根大学库利法学院的”清白专案”(Innocence Project)为了协助更多蒙受冤狱之苦的受刑人，积极帮助沃金斯，发现当年警局实验室的分析师基于在现场找到的一根头发，而认定该案与沃金斯有关。

清白专案总监马拉?米契尔(Marla Mitchell-Cichon)说，头发比较不是建立在科学的基础上。该组织今年1月要求法院撤销他的定罪。

韦恩郡检察官办公室的发言人玛丽亚?米勒(Maria Miller)在一份声明中说，根据联邦调查局头发比较的新标准，这个证据有缺陷，而他们同意这一点。

沃金斯(Ledura Watkins)等待41年后终于真相大白，被获撤销罪名后，走出底特律下城的韦恩郡监狱(Wayne County Jail)。他说：”这真梦幻，令人难以置信，但我感觉很好，我早料到有这一天，但想不到要等41年那么长。”