【蒲种行动党筹款晚宴】黄思汉要求张盛闻 批准蒲种建华小 国内新闻

（蒲种18日讯）民主行动党蒲种金銮区州议员黄思汉向教育部副部长拿督张盛闻做出建议，表示已寻获数块适合在蒲种兴建华小的土地，希望后者可以走完“最后一里路”批准建校，否则选民将在来届选举送马华“最后一程”。

黄思汉引述董总在去年公布的华小现况报告，指蒲种目前是全国欠缺华小最严重的地区，因此为了不想让张盛闻“总是”欠缺最后的东风，所以已率先寻找适合的土地。

率先寻找适合土地

“我了解张盛闻的性格，所以已先到梳邦市议会找资料，原来还有48片校地那么多，其中36片是在蒲种，有些更荒废了长达30年之久。”

“我根据董总的建议找出那些适合的学校地点，例如在蒲种8哩国中隔壁的12英亩学校保留地、金銮5区、蒲种新镇和蒲种英旦也有。”

“现在我给张盛闻找了这些资料，就欠他批准建校的最后一里路，什么时候可以颁发兴建华小的准证就看他了。蒲种人民要他们快点走完这最后一里路，不然就让我们帮他走完最后一程。”

延开350席 行动党雪州最大筹款晚宴

黄思汉昨晚在蒲种行动党筹款晚宴上致词时，做出上述建议。该晚宴延开350席，成为该党雪州史上最大的筹款晚宴。出席者包括党秘书长林冠英、士布爹区国会议员郭素沁、霹雳州主席倪可敏等等。

林冠英：槟政府财政表现出色

也是槟城首长的林冠英，在晚宴上继续向出席解说为何槟城和中国借钱，不是失败的州属而是盈亏表现出色的州属。

“中国要借钱给槟城，是中国国家政府，不是中国的银行。一般上他们只是政府对政府的形式而已，很少借钱给一个州政府，但是他们看到州政府财政的表现，发现我们债务很少，所以值得借钱给槟城政府。”

他也说，槟城是全国各州对中央债务最少的州属，只有6000万令吉。“我们有过亿的储备金，其实我可以一通电话就让财政司立即汇款换钱，但我们没有这么做，因为我们还是想欠少少，不然还完的话，中央对槟城的拨款就继续减少。”

林冠英说，政府最近向人民展开追税行动，让人怀疑国库是否开始空虚。

“政府从落实消费税后就让人民怨声载道，现在又向专业人士展开追税”行动，甚至是要落实旅游税。我认为不必这么麻烦，与其向大家追税，倒不如向刘特佐追，他可以购买粉红色钻石，应该很多钱。

倪可敏吁查“一号官员妻子”

太平区国会议员兼霹雳州主席倪可敏向政府作出建议，必须在下周召开国会紧急会议，设立皇家调查委员会，调查美国司法部最新一轮充公行动指一马公司高层和同伙从2009年至2015年私吞的192亿令吉。

他说，如果国阵政府听不到建议，那么选民在来届选举只有一个选择——“换政府”。

他也说，既然大马反贪污委员表示无人投报所以无法展开调查“一号官员妻子”，因此呼吁现场的出席者拿起手机，拨打反贪会热线（1800-88-6000），“灌爆”当局热线，做出投报。