林冠英：人民福利为主 丁雅雷渡汽车桥 可称人民桥樑 北马新闻

（威南18日讯）槟州首长林冠英表示，由槟州政府建造的丁雅雷渡汽车桥，可以被称为“人民桥樑”（Jambatan Rakyat），工程现已达到42%进度，预计2019年1月18日竣工。

他指出，他兑现承诺，这座汽车桥是以人民福利为主的一项建设，所以可以被如是号称。

他说，这座横跨吉辇河的汽车桥长360公尺，耗资2580万令吉，除了缩短双溪亚齐与高渊的车程减至10分钟的距离，也会间接提升双边经济的成长。州政府在这次的工程计划中就扮演了“经济游戏规则改变者”，造就了人民的经济成长。

与峇都加湾IKEA同时竣工

他也透露，设在峇都加湾的宜家（IKEA）会在2019年正月操作，是座汽车桥也刚好同时竣工，这会间接让两方地区同时繁荣起来。

他是周日出席高渊维多利雅主持丁雅雷渡汽车桥动土礼时，在致词中作如是表示。两岸居民的来往都是绕道及靠一座摩托车人行铁桥。所以这座汽车桥是人民期盼已久的桥樑。

出席动土仪式嘉宾有拿督刘子健、孙意志州议员、威省市议员方美铼、王育璇、萧伟洪等人。

林峰成：没获中央支持 由州政府承建

林峰成行政议员说，这座桥在2011年就开始策划，在当年的5月，首长就致函给中央申请建造这座桥，但没获中央的支持，于是就议决由州政府来承建。

曼梳：缩短车程带动经济

高渊区国会议员拿督曼梳表示，州政府非常重视这座桥的建设，除了可缩短车程，也可以带动两区的经济成长。

拉昔：料希联大选 能拿下双溪亚齐

第一副首长拿督拉昔说，虽然双溪亚齐这两届都落在国阵手中，但相信在希联政府建了这座桥后，双溪亚齐在来届大选，会由希联拿下这个州议席。