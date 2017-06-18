【“孝拥亲恩”双亲节晚宴】陈雅幼：学习电脑科技 增进家庭关系 北马新闻

（双溪大年18日讯）吉中忠顺世家妇女组主席陈雅幼希望大家不分年龄，与时并进，学习电脑科技，以增进亲子及家庭成员的亲密关系。

她说，现今已经进入数码科技时代，希望大家以正面思维来看待，跟着社会的脚步前进。

也是庆典大会主席的陈雅幼是于周六晚上在该世家妇女组及青年团联办的“孝拥亲恩”双亲节晚宴上致词时这么表示。宴会是在德教会立善阁大礼堂举行，当晚总共筵开83席，场面热闹温馨。

陈庆利：父母应定期体检

吉中忠顺世家主席陈庆利指出，在尽孝的前提之下，我们应该要为父母做定期健康检查，照顾好他们的健康。

另一方面，他指出，于1979年落成的忠顺世家宗祠，已经显得残旧，因此理事会计划作出重修，希望届时能够获得本外地的宗亲们慷慨解囊，落实重修计划。

他也宣布捐献各1000令吉给妇女组及青年团，作为两个臂膀的活动基金。

陈国祥拨1000元

身为西塘区协调员的该世家署理主席准拿督陈国祥宣布拨出1000令吉作为妇女组及青年团的活动基金。

陈家伟：制定条例严管金钱游戏

青年团团长陈家伟说，最近最热门的议题，就是金钱游戏，经有许多人深受其害，他希望政府能制定条例严管金钱游戏。

义卖《光华日报》筹获843元

宴会上也义卖《光华日报》，总共筹获843令吉，充作妇女组及青年团活动基金。有关款项由本报吉中区书记陈颐银代表移交给庆典工委会主席陈美珍接领，妇女组主席陈雅幼见证。

陈明成林亚娇膺高龄爷爷奶奶

同是94岁高龄的陈明成及林亚娇，荣膺全场最高龄爷爷及奶奶。

此外，总共有6个家庭扶老携幼共赴晚宴，而获得“四代同堂”奖。这6个家庭来自拿督马兴中局绅、林庆荣、骆秀春、陈明成、苏玉荣及陈锦盛。