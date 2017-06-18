促首长解冻选区拨款 胡栋强再帮腔蓝眼3议员 北马新闻

（槟城17日讯）槟州民政党ZZJJPKR（真正解救公正党）！

槟州民政党副主席胡栋强于周六的记者会上透露，这是因为公正党在槟州当家不当权，该党所要解救的是槟州公正党3名华裔州议员王敬文、李凯伦及谢嘉平。

他说，至今为止，槟州公正党共有4名州议员因为没有出席州元首宣誓就职仪式，而被槟州政府冻结直接拨款（OUTRIGHT），即本南地州议员外，也包括上述3名华裔州议员。

他认为，即使没有出席州元首宣誓就职仪式，也应该采取纪律行动，处罚州议员不是办法，因为最终“遭殃”的是槟州人民。

他重申，槟州民政党是真正解救槟州公正党3个“门外”议员，因为公正党当家不当权，“害怕”“一人政府”。

胡栋强指出，继上个月23日他替槟州公正党本南地州议员诺雷拉呛声，要求槟州不要冻结她选区的第3季直接拨款（outright grant）后，今天他又要替3个槟州公正党华裔州议员对火箭州政府呛声。

“槟州的政府从以前死掉的民联到现在的希联，不是一直告诉我们，他们的制度是平起平坐的吗？可是为何今天会出现这样的局面呢？”

他吁首长尽快把这几个选区拨款解冻，尽快的让这几位州议员们可以拿这些选区拨款去服务选民，和多做一些造福槟州人民的事情。

“槟州选区拨款不是你爸爸的钱，发与不发拨款，不能以个人行为做标准，而是要以槟州人民权益做依据。这些钱不是给议员们拿去乱花，而是给议员们拿去造福槟州人民。所以不能以个人行为标准来做惩罚，说冻结就冻结。”

他提及，也顺便回应槟州公正党某昨天在脸书回应，他可以在州议会里面辩论，并认为有辩论课题机会已经足够了。不需要官联公司或者机构做主席，不需要有执政power。“我谢谢这个公正党的州议员，他承认我说的当家不当权的事实。因为很简单的一个道理，在州议会里面可以辩论，并不代表有power，反对党议员也可以在议会里面辩论啊！”

出席该记者会者尚包括槟州民政党服务局主任许翔茗、宣传局主任黄志毅、峇都蛮区协调员邱显昌及槟州民青团秘书张引弘。